Najal si ho Charles Manson, zastupoval aj Hussajna. Diablov advokát rozprávkovo zbohatol aj bez právnického vzdelania

Pýtate sa, aký človek by bol schopný pred súdom zastupovať zločincov, ktorí by neváhali vykonať hoci aj tie najohavnejšie skutky? Právnik, ktorý bol súčasťou tímu zastupujúceho aj Saddáma Husejna, jednoznačne sám nemá čisté svedomie. Pokúsil sa stať diktátorom futbalového klubu a zločincov obhajoval napriek tomu, že právo nikdy nevyštudoval. Napokon sám skončil za mrežami.

Tvrdí, že vyštudoval právo, dôkazy neexistujú

Giovani di Stefano sa narodil na juhu Talianska do chudobnej rodiny. Bol ešte len dieťa, keď sa jeho otec rozhodol, že emigrujú do Anglicka. Tu sa hlava rodiny snažila všetkých uživiť výrobou topánok. Nie je isté, aké vzdelanie vlastne di Stefano získal, aj keď tvrdí, že absolvoval štúdium práva na Univerzite v Cambridgi a dokonca sa mu podarilo získať doktorát. Neskôr tvrdil, že študoval v Taliansku, odmietol ale upresniť kde.

Neexistuje totiž žiaden dôkaz o tom, že by sa jeho tvrdenia zakladali na pravde. Ako informuje portál BBC, di Stefano o sebe prehlasuje, že milionár sa z neho stal v čase, keď mal ešte len okolo 20 rokov. Ako sa mu podarilo nahonobiť také rozprávkové bohatstvo? Údajne si zarábal tým, že z Hong Kongu dovážal videokazety.

Očividne ich musel dovážať naozaj veľa, lebo už vtedy mal na konte podľa jeho slov milióny dolárov. Dokonca sa pokúsil odkúpiť spoločnosť Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), avšak neúspešne, píše The Guardian. Už počas svojej mladosti sa stretával s mnohými významnými ľuďmi. Vycestoval napríklad do Juhoslávie, kde sa spriatelil s jednou z najvýznamnejších postáv srbského podsvetia – Arkanom (Željko Ražnatovič).

Stretával sa so Slobodanom Miloševičom, ale aj so Saddámom Husajnom

Kontakt udržiaval aj s bývalým srbským prezidentom Slobodanom Miloševičom, ale aj s hlavou Zimbabwe, Robertom Mugabem. Do Srbska chodieval hlavne preto, lebo veril, že vo vojnovej zóne ho nikto hľadať nebude. Niekoľkokrát stretol aj Saddáma Husajna (bol súčasťou tímu právnikov, ktorí pre Saddáma pracovali), ale aj Usámu bin Ládina, údajne za účelom obchodovania.

Práve v Srbsku sa po neúspešnej snahe o kúpu MGM rozhodol investovať radšej do futbalového mužstva FK Obilić. Tím v tom čase pôsobil v druhej lige a dve sezóny odohral aj v Lige majstrov. Di Stefano sa však veľmi rýchlo nominoval do pozície diktátora a bol obvinený zo zastrašovania a z ovplyvňovania zápasov. To ale milionár popiera. V roku 1999 sa podľa BBC pokúsil kúpiť ďalší futbalový klub, tentoraz Dundee FC, fanúšikovia však okamžite začali ostro protestovať, z predaja preto napokon nič nebolo.

Práve v tomto období sa o di Stefana začala intenzívne zaujímať britská polícia. Prvýkrát s ňou mal opletačky už v 80. rokoch, keď bol obvinený z krádeže. Za tú si mal odsedieť 3 roky. Neskôr bol na neho vydaný zatykač kvôli podvodu. Po 18 mesiacoch však bol prípad napokon uzavretý.

Najalo si ho aj niekoľko neslávne známych vrahov

Aj keď prežil väčšinu života v Anglicku, vždy sa považoval za Taliana. Nikdy nemal pocit, že v Británii zapadol a údajne nechcel viesť ani klasický právnický život. Možno preto sa dal na cestu obhajcu, ktorý hájil záujmy zločincov, o ktorých hovoril celý svet. Chvíľu žil v Británii, chvíľu v Srbsku a na čas sa zas presťahoval do Los Angeles. Medzi rokmi 1999 až 2011 býval v Taliansku.

Práve v roku 2011 ho talianska polícia opäť zverila do rúk britským úradom po tom, čo sa prevalilo, že povolanie právnika vykonával bez potrebného vzdelania. Len máloktorý právnik má na konte zoznam takých vplyvných a nebezpečných klientov, ako di Stefano, nehovoriac o tom, že sa mu to podarilo napriek tomu, že v skutočnosti ani nebol právnikom. Ako informuje portál Reuters, zo svojich klientov neoprávnene vytiahol obrovské sumy peňazí, o akých by sa „bežnému smrteľníkovi“ ani len nesnívalo.

Zločinci očividne neváhali vyprázdniť svoje vrecká v nádeji, že im di Stefano pomôže. Falošný právnik Saddáma Husajna označil za „v podstate milého človeka“. Najímali si ho však aj neslávne známi britskí vrahovia, medzi nimi napríklad Charles Bronson, Kenneth Noye, Ian Brady, Ian Huntley (v roku 2002 zavraždil dve 10-ročné dievčatká) či Harold Shipman (rodinný lekár, ktorý počas svojho pôsobenia zavraždil viac ako 250 pacientov). Nebál sa ujať sa takých prípadov, ktoré ostatní právnici považovali za stratené, za také, ktoré jednoducho nemožno zachrániť. Podľa portálu Vice sa dokonca pokúsil dostať z väzenia aj neslávne známeho Charlesa Mansona.

Vraj by pokojne zastupoval aj Hitlera či Satana

Huntleyho podľa BBC napokon zastupovať odmietol, avšak nie kvôli morálnym zábranám, ale preto, lebo na neho jednoducho nemal čas. Ako sa vyjadril, ľudí, ktorých záujmy hájil, hodnotil z čisto profesionálneho hľadiska. Ak by to bolo možné, pokojne by zastupoval aj Adofla Hitlera či samotného Satana. Prezývku Diablov advokát bral ako kompliment. Z času na čas však nepohrdol ani obyčajným prípadom, ako je obhajovanie slobodnej matky vymáhajúcej výživné od otca svojho dieťaťa, a to dokonca bez nároku na odmenu. Veď napokon, významnejší klienti mu boli ochotní platiť milióny.

Di Stefano bol napokon zatknutý v roku 2011 a neskôr právoplatne odsúdený za 25 trestných činov (vrátane podvodu a prania peňazí), ktoré spáchal medzi rokmi 2001 až 2012. Ako píše portál National World, v roku 2013 mu súd vymeral trest 14 rokov za mrežami. O rok neskôr však bol trest zvýšený o 8,5 roka. Niekoľkí z jeho klientov dokonca začali popierať, že by s ním mali čokoľvek spoločné. Iní zas tvrdili, že mu zaplatili vysoké sumy za prácu, ktorú nikdy nevykonal.

Ak vás prípad podvodníka, ktorý obhajoval tých najväčších zločincov zaujal, poteší vás, že dnes – 15. februára uzrie svetlo svetla trojdielny dokumentárny seriál s názvom Devil’s Advocate: The Mostly True Story of Giovanni di Stefano, informuje portál Daily Mail. Dokument hovorí nielen o príbehu Diablovho advokáta. Zisťuje, ako je možné, že mnohí sa pýtali, odkiaľ má Giovani di Stefano právnický titul, nikto však napriek podozreniam dlhý čas jednoducho nekonal.