Katastrofy, ovládanie spoločnosti či chudoba. 10 filmov, ktoré zobrazovali, ako bude vyzerať rok 2022

Možno si aj vy z času na čas radi pozriete film, ktorý vás vezme ďaleko do minulosti alebo ďaleko do budúcnosti. Avšak, kým do minulosti cestovať nemôžeme, pri filmoch o budúcnosti je zvláštne to, že raz tá budúcnosť nastane. Napríklad, spomínate si na film Blade Runner z roku 1982? Jeho dej sa odohrával v roku 2019. Tentoraz sa pozrieme na niekoľko filmov, ktorých dej je zasadený do roku 2022. Z niektorých budete mať zaručene zimomriavky.

Soylent Green (1973)

Prvý z filmov, na ktorý sa pozrieme, je Soylent Green z roku 1973. Vznikol na základe novely s názvom Make room! Make room!, ktorú v roku 1966 napísal Harry Harrison. Ako informuje portál The Vintage News, už vtedy naši predkovia predpokladali, že budúcnosť nebude príliš ružová. Ako napovedá dej filmu, celý svet by mal byť v roku 2022 ovládaný jediným veľkým korporátom.

Okrem toho, následkom klimatickej krízy mal ľudí trápiť hladomor a extrémna chudoba. Nič nefunguje, všetko sa pokazilo, no ľudia sú stále rovnakí. Nuž, globálne otepľovanie predstavuje vskutku mimoriadne závažný problém a kým bohatí sa ešte viac obohacujú, milióny ľudí po celom svete naozaj hladujú a žijú v biede, akú si ani nedokážeme predstaviť.

Time Runner (1993)

Hlavnej úlohy v ďalšom filme, ktorý nazrel do budúcnosti, sa zhostil Mark Hamill (stvárnil vojenského kapitána Michaela Raynora), ktorého preslávila najmä úloha Luka Skywalkera v Star Wars. Keď vesmírnu stanicu napadnú mimozemšťania, otvorí sa záhadná červia diera a Michael cez ňu putuje do minulosti.

Ako teda vyzeral svet v roku 2022 podľa filmu Time Runner? Podľa portálu Screen Rant sa ľudia v budúcnosti (teraz už v súčasnosti) dokážu presúvať v čase rovnako ľahko, ako by sa presúvali mestskou hromadnou dopravou. Komerčné lety do vesmíru sú taktiež bežnou záležitosťou a vojenské základne sú už nielen na Zemi, ale aj na medzihviezdnych staniciach.

2022 Tsunami (Death Wave – 2009)

Nie je to tak dávno, čo vznikol film 2022 Tsunami a ako napovedá samotný názov, thajskí tvorcovia sa v ňom venovali najmä téme klimatickej krízy a katastrof, ktoré ľudstvo môžu jej následkom postihnúť. Na rozdiel od filmu Time Runner je však scenár tohto filmu viac než realistický, je akýmsi upozornením, že toto nás naozaj môže postihnúť už čoskoro.

Už teraz sa neraz v správach dočítame o smrtiacich tajfúnoch či ničivých vlnách tsunami, ktoré zdevastovali celé mestá. Aj keď špeciálne efekty zrejme nedosahujú úroveň tých hollywoodskych, posolstvo filmu je jasné. Navyše, tvorcovia sa venujú nielen otázke prírodných katastrof, ale je to zároveň aj politická a sociálna dystopia.

Alien Intruder (Nebezpečný votrelec – 1993)

Ak chcete vedieť, ako si filmári predstavovali budúcnosť v roku 1993, podľa portálu NPR by ste si jednoznačne mali pozrieť film Nebezpečný votrelec. Po prečítaní názvu vás zrejme neprekvapí, že dej sa opäť točí okolo nebezpečných votrelcov. Kapitán, ktorého si zahral Billy Dee Williams, sa vydáva s posádkou do vesmíru, aby zachránil stratenú loď.

Kvôli votrelcovi sa však členovia posádky obrátia proti sebe a jeden po druhom umierajú. Opäť sa teda stretávame s predpokladom, že cesty do vesmíru sa v roku 2022 stanú celkom bežnou záležitosťou a navyše, proti nepriateľom budú odvážni hrdinovia bojovať za pomoci laserových zbraní. Pozor, ani virtuálna realita už viac nie je len nevinnou zábavkou.

The Purge (Očista – 2013)

Medzi novšie, no jednoznačne zaujímavé filmy, ktorých dej je zasadený do roku 2022, patrí aj Očista. Tvorcovia sa pohrávajú s otázkou, ako zastaviť desivo rýchlo rastúcu krivku kriminality. Odpoveďou je podľa nich legalizácia akejkoľvek kriminálnej aktivity, avšak len raz ročne a na jedinú noc. Na 12 hodín sa tak Amerika premení na najkrvavejšie a najnebezpečnejšie miesto na Zemi, kde by ste sa ocitnúť zrejme nechceli. Nech sa totiž udeje čokoľvek, nik vám nepríde na pomoc.

Samozrejme, ako v každej spoločnosti, aj tu žije skupina ľudí, ktorá si myslí, že je pred všetkým v absolútnom bezpečí. Hlava rodiny Sandinovcov totiž predáva bezpečnostné systémy. Práve tie majú pomôcť ľuďom onú noc prežiť. Ak prežijete, zvyšok roka bude raj. Problém však nastáva, keď sa ukáže, že ani pomyselní bohovia nie sú všemocní a chránení pred všetkým a pred každým.

The Tomorrow War (Vojna zajtrajška – 2021)

Tento film sa v našom výbere ocitol napriek tomu, že ani náhodou nepatrí medzi tie staršie, zverejnenia sa totiž dočkal len minulý rok. Avšak dej, v ktorom zahviezdil aj Chris Pratt, sa odohráva v roku 2022. Hlavnou témou sú (opäť) mimozemšťania, ale aj cestovanie v čase. Do roku 2022 totiž pricestuje skupina ľudí z roku 2051. Ich úlohou je ľudstvo varovať a upozorniť ich pred inváziou mimozemšťanov, ktorá sa odohrá o 30 rokov. To však nestačí, ak chce civilizácia v roku 2051 prežiť, musia vziať so sebou vojakov, ale aj civilistov zo súčasnosti do budúcnosti, aby im pomohli boj vyhrať.

No Escape (Útek z Absolomu – 1994)

V roku 1994 uzrel svetlo sveta film s názvom Útek z Absolomu. Každý, kto si film pozrie, sa na moment ocitá v trestaneckej kolónii na ostrove Absolom, ktorú má pod palcom v roku 2022 šialený psychopatický riaditeľ. Aby toho nebolo málo, trestanci sa rozdelili do skupín a v rukách majú extrémne nebezpečné zbrane. Keď prichádza na ostrov nový väzeň, odštartuje krutá hra o prežitie, z ktorej vyviazne len málokto.

Geostorm: Globálne nebezpečenstvo (2017)

Opäť sa pozrieme na film, ktorý nie je až taký starý a jeho dej sa začína už v roku 2019, no siaha až do roku 2022. Celé to začína sériou prírodných katastrof, ktoré ohrozujú Zem. Hlavy štátov sa tomu už nemôžu viac len nečinne prizerať, musia konať. Do vesmíru preto vyšlú sieť satelitov, aby klimatickú krízu zažehnali, píše portál Screenrant. Samozrejme, nesmie chýbať hlavný hrdina, ktorý musí zachrániť celý svet. V tomto filme sa úlohy ujal herec Gerard Butler.

Hell Baby (Dítko z pekla – 2013)

V roku 2022 sa dvojica Jack a Vanessa presťahujú do domu v New Orleans, kde plánujú vychovávať potomka, ktorý sa má na svet vypýtať už každú chvíľu. Zrejme by si rozmysleli, či tu naozaj chcú žiť, keby vedeli, že dom je prekliaty. O krvavej histórii domu sa dozvedajú až od suseda F’resnela. Už krátko po tom, ako sa do domu nasťahujú, sa situácia nepekne zvrhne a zdá sa, že ich nezachráni nič iné, len exorcizmus.

Safer at Home (2021)

Koronavírus minulý rok poznačil celý svet, vrátane toho filmového. Ako videli tvorcovia koniec roka 2022? Nuž, nie príliš optimisticky. Dej sa odohráva v meste Los Angeles, ktoré sa zmení na policajný štát. Zomreli milióny ľudí a nikto nesmie opustiť svoj domov a porušiť nariadenia. Vonku je to poriadne desivé, skupina priateľov sa preto rozhodne, že sa zabavia prostredníctvom Zoomu a nesmú chýbať ani drogy. Čo však pôvodne vyzeralo ako zábavka s priateľmi, sa zvrhne na poriadnu drámu.