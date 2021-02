Nahodili čepce, okuliare a vyrazili. Dve ženy na Floride sa preobliekli za dôchodkyne, aby dostali vakcínu

Dve ženy z amerického štátu Florida vo veku 34 a 44 rokov sa preobliekli za dôchodkyne, aby sa tak dostali k vakcíne proti koronavírusu, informoval v piatok denník Washington Post.

Obe ženy – v čepcoch, s okuliarmi a rukavičkami – prišli s platným očkovacím preukazom, čo znamená, že k prvej dávke vakcíny sa im podarilo dostať. Pri pokuse o získanie druhej dávky si však pracovníci očkovacieho centra všimli ich skutočný dátum narodenia uvedený vo vodičskom preukaze a zavolali políciu. Tá prípad vyriešila napomenutím.

My husbands response to this article. What’s next three kids in a trench coat? https://t.co/YS7mEhsV0O

— Dr. Heather Moorefield-Lang (@actinginthelib) February 19, 2021