Muž sa nakazil koronavírusom, 62 dní strávil v nemocnici. Tá mu za liečbu naúčtovala závratnú sumu

Občas sa však hospitalizácii jednoducho nevyhneme, ako to bolo v prípade muža, ktorý sa nakazil koronavírusom. Akoby nestačilo, že takmer prišiel o život, nemocnica mu po prepustení naúčtovala sumu, z ktorej vám padne sánka.

Michael Flor zo Seattlu sa nakazil koronavírusom, ani vo sne však nerátal s tým, čo všetko ho čaká a aké následky bude musieť znášať. Ako informuje portál Seattle Times, 70-ročný muž bol jedným z prvých nakazených v krajine a v nemocnici Swedish Medical Center bojoval o svoj život dlhých 62 dní. Z toho 42 dní strávil v úplnej izolácii na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sa o neho starali lekári oblečení v špeciálnych ochranných oblekoch, píše portál LAD Bible. Za toto mužovi naúčtovala nemocnica celkovo 408 912 dolárov.

Seattle’s Michael Flor, one of the earliest coronavirus patients, was considered so far gone his family said final goodbyes. Yet he was discharged from Swedish Hospital on Tuesday after fighting off COVID-19 for two months, writes Danny Westneat. https://t.co/pqNzb6pKVI

— The Seattle Times (@seattletimes) May 6, 2020