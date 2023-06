Na získanie „vodičáku“ zadarmo, či kurzov za tisíce eur máte poslednú šancu: Obľúbený projekt už čoskoro končí

Ako sme informovali už skôr, viac ako 40 miliónov eur schválili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Určený je pre každého, kto má záujem vzdelávať sa a rozširovať svoje odborné poznatky či kvalifikáciu. Tieto predpoklady tak zvýšia šancu pri hľadaní nového zamestnania, ale aj pri udržaní si toho aktuálneho. Okrem týchto benefitov každému úspešnému záujemcovi môžu ušetriť tisíce eur.

Rozpočet je takmer vyčerpaný

Už vo februári bolo schválených bezmála 7-tisíc žiadostí, pričom záujem o spomínaný projekt bol skutočne veľký. „K 20. 2. 2022 sme evidovali 7 385 uzatvorených dohôd za viac ako 9 miliónov eur. Záujemcovia o zamestnanie majú stále možnosť absolvovať vytúžené vzdelávanie,“ vyjadrilo sa vtedy pre Interez ministerstvo. V súčasnosti už na webe svieti aktualizácia, ktorá hovorí o tom, že rozpočet projektu je takmer vyčerpaný.

Ak ste tak ešte nestihli urobiť, žiadosť by ste si mali podať čo najrýchlejšie. V súčasnosti už totiž neexistuje istota, že sa preplatenia vodičského preukazu, prípadne dôležitého pracovného kurzu dočkáte. „Rozpočet národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa, je s ohľadom na blížiaci sa koniec jeho realizácie takmer vyčerpaný. Z tohto dôvodu už nebude možné schváliť všetky oprávnené žiadosti záujemcov o zamestnanie na poskytnutie príspevku na vzdelávanie,“ znie súčasné stanovisko rezortu.

Projekt sa zameriava hlavne na nedostatkové profesie

Proces schvaľovania prihliada na potreby trhu práce a zameriava sa predovšetkým na oblasti nedostatkových profesií, ale aj digitalizáciu či zelené hospodárstvo. To však neznamená, že podpora vzdelávania v iných oblastiach nie je možná. Jednotlivé prípady posudzuje úrad práce individuálne. Ako uviedlo začiatkom tohto roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi nedostatkové profesie patrí zdravotníctvo, IT sektor, ale aj kamiónová doprava.

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami tak nie je prekvapením, že väčšinu preplatených kurzov predstavovali IT kurzy, zváračské kurzy či vodičské oprávnenia skupiny C a D. To však bude už v blízkej budúcnosti minulosťou, no ministerstvo sľubuje ďalšie podobné projekty, ktoré by mali pomôcť v znižovaní nezamestnanosti.