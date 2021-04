Na vláde prebehla aj debata medzi Matovičom a Sulíkom. Ak sa uvoľnia opatrenia, prednosť majú školy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Hegera po rekonštrukcii vlády 1. apríla. Vláda je podľa Ústavy SR povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu (NR) SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Do nového programového vyhlásenia vlády (PVV) by nemali pribudnúť nové úlohy pre rezort obrany, zmeny budú malé. Minister obrany Jaroslav Naď to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Rovnako podotkol, že na vláde došlo aj k debate medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Bola vraj vecná a slušná.

“Veci, ktoré sme zrealizovali, vyškrtneme, a tie, ktoré chceme spresniť, spresníme, ale nechceme dopĺňať ďalšie veci, aj tak je to dosť rozsiahle, je tam veľmi veľa úloh,” povedal Naď. Dodal, že ministri majú na predloženie svojich návrhov týždeň. Prvé zasadnutie vlády pod vedením nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zhodnotil staronový minister ako “efektívne a k veci”. Bol by rád, keby to tak fungovalo aj naďalej.

Richard Sulík potvrdil, že vzťahy aj atmosféra je “úplne v pohode”. Meniť by sa mal COVID automat, zosúladiť by sa mali opatrenia. Sulík dúfa, že sa bude uvoľňovať čím skôr, je to podľa neho nutné. “Ekonomika to potrebuje.”

Strana SaS má tiež záujem na prehodnotení a zmene COVID automatu. “Je tam dosť toho, čo možno vylepšiť,” povedal o COVID automate. Ako príklad uviedol potrebu zosúladiť pravidlá pri maximálnom počte ľudí na jednom mieste. “Niekde je to na počet osôb na metre štvorcové, niekde percento naplnenia,” pripomenul. Podľa jeho informácií sa ešte počas týždňa má uskutočniť pracovné stretnutie, ktoré sa bude aktualizácie COVID automatu týkať, za SaS sa ho majú zúčastniť Ján Oravec a Jana Bittó Cigániková.

Čo sa týka vakcíny Sputnik, Sulík povedal len “práca chvatná, málo platná”. Meniť by sa podľa neho čoskoro mala aj testovacia stratégia.

Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že budúci týždeň rozhodne o Sputniku. Čaká na konečné stanovisko ŠÚKL, úrad ho ale zatiaľ odmietol vydať, keďže nemá dostatok informácií. Rozhodnúť o jeho podávaní však môže len minister, prebiehajú posledné testy. Ak sa uvoľnia opatrenia, pôjde sa presne podľa COVID automatu a teda uvoľní sa všetko, čo je v bordovej fáze, pripustil však, že celkovo sa COVID automat môže meniť. Strana SaS sa stotožňuje so stanoviskom ŠÚKL.

Školy budú mať prednosť

Po vláde vystúpil na krátkom brífingu aj minister školstva Branislav Gröhling. Ak sa budú opatrenia od 19. apríla uvoľňovať, prednosť budú mať školy. Minister nechcel bližšie nič špecifikovať, ohlásil však samostatnú tlačovku, na ktorej zodpovie všetky otázky. Potvrdil, že v pondelok 19. apríla by sa malo školstvo prepnúť do regionálneho semaforu, podľa ktorého budú fungovať jednotlivé opatrenia. Podotkol však, že zatiaľ nejde o definitívne rozhodnutie.

Gröhling zároveň uviedol, že v najbližších dňoch by mali informovať o tom, v akom režime budú fungovať školy budúci týždeň, keďže súčasné rozhodnutie ministra o fungovaní na školách končí v nedeľu 11. apríla.

V súvislosti s testovaním na školách si minister myslí, že by sa popri kloktacích testoch mali zaistiť aj testy, ktoré by sa dali používať rýchlejším spôsobom. Zodpovednosť by v tomto smere mal niesť minister zdravotníctva. Kloktacie testy by sa však mali využívať pri potenciálnom otvorení škôl v pondelok 19. apríla. „Som rád, že pilotné fázy máme za sebou, takže vieme vychytať niektoré veci. Vieme, že tam boli nejaké problémy pri nahadzovaní dát, spracovania jednotlivých vecí a doposielania ochranných pomôcok a podobne,“ povedal.