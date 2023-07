Na viedenskom letisku zarobíte bez skúseností, či jazyka aj 2 000 eur: Prehľad pozícií, na ktoré môžete nastúpiť okamžite

Práca na letisku je pre mnohých ľudí veľkým lákadlom. Aj viedenské letisko, ktoré máme doslova za rohom, hľadá takmer neustále nových zamestnancov, pričom na niektoré z pozícií nemusíte disponovať žiadnou špeciálnou kvalifikáciou či vzdelaním. Pozrite si prehľad zaujímavo platených pracovných ponúk viedenského letiska, ktoré svet pozná aj ako Schwechat.

V článku sa dozviete aj: za akú prácu môžete zarobiť aj 2 000 eur;

na ktorú pozíciu nie je potrebná takmer žiadna znalosť cudzieho jazyka;

v čom sú výhody zácviku pozemnej obsluhy lietadiel;

aké zaujímavé pozície ponúka letisko Viedeň s nutnosťou výcviku.

V roku 2022 sa cez viedenské letisko presúvalo až 24 miliónov pasažierov, čím sa radí k tým rušnejším letiskám v rámci Európy. Veľký počet cestujúcich si, prirodzene, vyžaduje širokú škálu možností a služieb, o ktoré sa starajú zamestnanci letiska.

Nejde však len o pracovníkov pozemného leteckého servisu, ale aj o ľudí v gastronómii, obchodoch či ostatných pozíciách, ktoré zaručujú plynulosť a chod takej veľkej firmy. Na oficiálnej stránke viedenského letiska sa denne zverejňujú pracovné ponuky, ktorých charakter je skutočne rôznorodý. Od predavačky v obchode, cez vykladača/nakladača batožiny až po technika zodpovedného za 100 % technický stav lietadiel.

My sa však v tomto článku pozrieme hlavne na ponuky, ktoré nevyžadujú žiadne špeciálne kvalifikácie, kurzy či dlhé zaškoľovania. V prípade úspešného pohovoru sa teda môžete zamestnať už o pár dní, pričom podmienky pre uchádzačov nie sú vo viacerých prípadoch vôbec prísne a plat môže presiahnuť aj hranicu 2 000 eur.

Už zajtra môžete predávať v Duty Free za 2 000 eur

Prvá pracovná ponuka z viedenského letiska, ktorá vyhovuje aj človeku bez kvalitnej znalosti jazykov, je pozícia predavača/predavačky v Duty Free zóne. Firma Heinemann hľadá zamestnancov, ktorí budú ochotní milo vystupovať pred zákazníkmi, predávať im široký sortiment produktov, či starať sa o kasu v prevádzke, ktorú pred odletom navštívi množstvo cestujúcich.

Čo sa týka vzdelania, v tomto smere nemá zamestnávateľ žiadne kritériá. Keďže ide o prácu s ľuďmi, komunikácia je síce dôležitá, no v inzeráte sa píše, že uchádzačovi stačí nemecký jazyk na úrovni B1 a anglický jazyk na úrovni A2. Platovo si predavač/ka môže prísť mesačne na 2 041 eur v hrubom, no dohodnúť sa dá aj na polovičnom úväzku, kde sa plat ráta na základ odpracovaných hodín. Zamestnávateľ ponúka aj preplatenie cestovného, pričom cesta z Bratislavy na Schwechat trvá autom, respektíve hromadnou dopravou približne 45 minút.

Umývanie riadu za 1 800 eur

Ďalšia v súčasnosti otvorená pracovná ponuka, ktorá zodpovedá nami stanoveným kritériám, je práca v kuchyni. Ide o umývanie riadu, starostlivosť o čistotu v kuchyni, umývanie zverených kuchynských nástrojov či občasná výpomoc pri rôznych bufetoch. V inzeráte viedenského letiska sa píše, že úspešný uchádzač nemusí mať doterajšie skúsenosti z gastronómie, pričom mu stačí základná komunikačná znalosť anglického, respektíve nemeckého jazyka.

Aj keď nemusí ísť o najzaujímavejšiu či najatraktívnejšiu prácu v leteckom priemysle, firma ponúka viaceré benefity vrátane možnosti využívania fitness a wellness, preplatenie cestovného, zľavy na rôzne akcie aj letenky. Platovo sa táto pracovná ponuka pohybuje na úrovni kolektívnej zmluvy a mesačný plat na trvalý pracovný pomer činí 1 800 eur v hrubom.

Keďže ide o gastronómiu, uchádzač musí byť tiež ochotný pracovať na zmeny. Kritériá na vzdelanie nie sú v tejto, ani v ďalších spomenutých pozíciách dôležité, keďže zamestnávateľ žiada minimálne základnú školskú dochádzku.

Nakladač/vykladač s plateným zácvikom

Aj keď sa na túto pozíciu viaže povinný výcvik, výhodou pre uchádzačov bez akýchkoľvek skúsenosti je fakt, že letisko ponúka riadne platenú prácu od prvého dňa výcviku. Vašou úlohou by bola starostlivosť o vykladanie a nakladanie batožiny z/do lietadiel, ale aj práca v triediarni batožiny.

Mzdové podmienky sú nastavené na hodinovú sadzbu, ktorá činí 14,57 eur v hrubom. Ak by ste však nastúpili na túto pozíciu, viedenské letisko ponúka 13. aj 14. plat, ktorý je vyplácaný v júni, respektíve v novembri. Plat sa však v Rakúsku viaže na kolektívnu zmluvu, pričom jeho zvýšenie môže nastať v závislosti od viacerých faktorov ako nadčas či dlhodobá spolupráca.

Pomocná sila v Bille

Viedenské letisko pomocou partnerských agentúr ponúka prácu aj v obchodných prevádzkach, ktoré sú známe aj Slovákom. Napríklad, do supermarketu Billa na letisku hľadajú ľudí na pomoc do tamojšej kuchyne, kde sa pripravukú rôzne sendviče, šaláty a jedlá, ktoré reťazec ponúka. V ponuke sa píše, že v prípade plne odpracovaného mesiaca (38,5 hodín za týždeň) má zamestnanec nárok na plat 1 850 eur v hrubom. Čo sa týka znalosti cudzieho jazyka, potenciálny uchádzač by mal vedieť nemecký jazyk tak, aby dokázal plnohodnotne fungovať na svojej pracovnej pozícii.

Ponuky s povinným zácvikom

Viedenské letisko ponúka aj ďalšie pracovné príležitosti v odvetví starostlivosti o cestujúcich či pozemnej obsluhy lietadiel. Na pozíciu osobného asistenta pre cestujúcich s postihnutím, sprevádzača po termináloch či asistenta v salónikoch je však potrebný zácvik, respektíve zaškolenie, ktoré trvá najmenej týždeň. Prioritou pre tieto ponuky je tiež kvalitná znalosť nemeckého i anglického jazyka, keďže na viedenskom letisku sa zdržiavajú ľudia z celého sveta.