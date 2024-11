Na týchto čerpacích staniciach v najbližších dňoch nenatankujete, Slovnaft plánuje niekoľkohodinové odstávky služieb

Aj líder v segmente čerpacích staníc potrebuje prestávku, v rámci ktorej zrealizuje nevyhnutné kroky pre jej ďalšiu bezproblémovú prevádzku. Slovnaft už v priebehu novembra započal s niekoľkohodinovou odstávkou púmp po celom Slovensku a zákazníci by si pre istotu mali overiť, či práve ich obľúbená čerpačka nebude v prípade potreby zatvorená.

O obmedzeniach kompetentní informovali na webovej stránke skupiny MOL, pod ktorú Slovnaft patrí. Týkajú sa predovšetkým technickej údržby, rekonštrukcie, organizačných zmien čerpacích staníc, ale tiež odstávok elektriny. Okrem toho Slovnaft upozorňuje aj na možné komplikácie pri platbe palivovými kartami.

„Z dôvodu denných uzávierok na čerpacích staniciach s non-stop prevádzkou môže dochádzať k obmedzeniam pri používaní palivových kariet v čase od 23:45 hod. do 00:15 hod.,“ uvádza sa na webe. Počas spomínanej údržby je možné, že budú uvedené prevádzky zatvorené na 6 – 10 hodín, v prípade rekonštrukcie či iných vážnejších zásahov to, pochopiteľne, bude dlhší čas. Týka sa to napríklad čerpacej stanice v Banskej Bystrici.

Počas dnešného dňa (12. novembra) bude napríklad odstavená aj frekventovaná stanica Zeleneč, pričom v najbližších dňoch to čaká tiež viacero prevádzok v Bratislave. Naprieč celým Slovenskom sa podobné odstávky budú realizovať až do 20. decembra, potrebné je sledovať presný zoznam zverejnený na webe spoločnosti. „Prosíme vás o zohľadnenie týchto informácií pri plánovaní svojich jázd a o zabezpečenie potreby tankovania s prihliadnutím na uvedené skutočnosti,“ dodáva Slovnaft.

Ceny palív sú stabilné

Ešte počas víkendu sme vás informovali o tom, že ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali byť v najbližších dňoch stabilné, analytici nevylučujú aj mierny pokles ich cien.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu by mala naďalej orbitovať okolo 1 eura a 50 centov a nafta by sa mala pohybovať kdesi medzi 1 eurom 40 centami až 1 eurom 45 centami. „Ostatný vývoj na ropnom trhu by mal implikovať pomerne stabilné ceny palív na Slovensku v najbližšom čase,“ dodal Pánis.

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka, by si mali domáce ceny palív naďalej udržiavať skôr klesajúci trend, aj keď tempo poklesu by sa v nadchádzajúcom týždni mohlo krátkodobo oslabiť.