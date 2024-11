Šoféri budú zízať s vypleštenými očami: Ceny benzínu neprestávajú prekvapovať. Vieme, ako by sme mohli tankovať do Vianoc

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali byť v najbližších dňoch stabilné, analytici nevylučujú aj mierny pokles ich cien.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu by mala naďalej orbitovať okolo 1 eura a 50 centov a nafta by sa mala pohybovať kdesi medzi 1 eurom 40 centami až 1 eurom 45 centami. „Ostatný vývoj na ropnom trhu by mal implikovať pomerne stabilné ceny palív na Slovensku v najbližšom čase,“ dodal Pánis.

Naďalej nižšie ceny, ako sú 5-ročné sezónne priemery

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka, by si mali domáce ceny palív naďalej udržiavať skôr klesajúci trend, aj keď tempo poklesu by sa v nadchádzajúcom týždni mohlo krátkodobo oslabiť.

„Očakávame, že v priebehu tohto mesiaca však budú ceny naďalej nižšie, ako sú 5-ročné sezónne priemery na toto obdobie roka a je veľmi pravdepodobné, že nižšie ceny by sa mohli u nás s malými rastovými výkyvmi udržať až do Vianoc,“ dodal pre agentúru SITA Boháček s tým, že vývoj bude závisieť od ekonomiky, geopolitiky, aj prístupu kartelu OPEC+.

Ako to bude vyzerať u našich susedov?

Stabilitu cien bez väčších pohybov predpokladá Pánis aj v okolitých krajinách. Naďalej bude platiť, že najlacnejšie možno benzín natankovať z okolitých krajín EÚ v Česku a Poľsku, kde by ceny mohli kolísať v okolí 1 eura a 40 centov. V Rakúsku by sa mala jeho cena udržať pod 1 eurom a 50 centami, podobne ako v Maďarsku, pričom slovinské a chorvátske ceny sa pohybujú dva až štyri centy nad touto métou.

Nafta ostane v stredoeurópskom regióne najlacnejšia v Českej republike, s cenou mierne nad 1 euro a 35 centov. V Poľsku predpokladáme ceny mierne nad 1 eurom a 40 centami, v Rakúsku okolo 1 euro a 50 centov rovnako ako v Maďarsku. Mierne nad 1 euro a 50 centov možno natankovať v priemere v Slovinsko a Chorvátsku.

V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme tretí týždeň za sebou benzín suverénne najdrahšie v regióne strednej Európy, a to aj v porovnaní s Rakúskom, upozornil Boháček. Naftu tankujeme s výnimkou Česka najlacnejšie, tam sú ceny aj naďalej nižšie v priemere o 6 centov. V Poľsku naftu natankujeme za rovnaké ceny ako u nás a v Maďarsku a Rakúsku si priplatíme približne 8 centov na liter. „Ceny benzínu sa u nás udržiavajú priemerne o 13 centov nižšie ako v EÚ a o 18 centov ako v krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 11 centov ako v EÚ, respektíve o 13 centov v porovnaní s krajinami euro-menového bloku,“ doplnil Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 44. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znížili. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,499 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,708 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v porovnaní s minulým týždňom o približne 1 cent za liter drahšie, a to v priemere za 1,422 eura za liter.