Na túto pomoc Ukrajinci od USA už dlho čakali. Bidenova administratíva schválila nasadenie vojenských dodávateľov

Bidenova administratíva povolila nasadenie amerických vojenských dodávateľov na Ukrajine. Pomáhať majú tamojšej armáde pri údržbe a oprave amerických vojenských zariadení, najmä systémov protivzdušnej obrany Patriot a stíhačiek F16, uviedol v piatok pre CNN predstaviteľ, ktorý je o tomto pláne informovaný.

Prvýkrát od začiatku vojny

Nová politika vo vzťahu k Ukrajine bola podľa zdroja schválená začiatkom tohto mesiaca ešte pred prezidentskými voľbami, v ktorých zvíťazil republikán Donald Trump. Pentagónu tak umožní udeľovať americkým firmám kontrakty na práce v rámci Ukrajiny prvýkrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

„Dodávatelia sa budú nachádzať ďaleko od frontovej línie a nebudú bojovať proti ruským silám. Budú pomáhať ukrajinským ozbrojeným jednotkách rýchlo opravovať a udržiavať vybavenie poskytnuté USA podľa potreby, aby sa mohlo rýchlo vrátiť do frontových línií,“ uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity. Podľa neho si práve stíhačky F16 a systémy Patriot vyžadujú špecifické technické znalosti na údržbu. Očakáva sa, že Pentagón začne čoskoro zverejňovať zmluvy s dodávateľmi na internete.

Ide tak o ďalšiu významnú zmenu v politike administratívy prezidenta Joea Bidena na Ukrajine, keďže USA hľadajú spôsoby, ako poskytnúť ukrajinskej armáde výhodu v boji proti Rusku. Počas posledných dvoch rokov pritom Biden trval na tom, aby sa všetci Američania, a najmä americkí vojaci, držali ďaleko od ukrajinskej frontovej línie.

Nie je isté, či Trump po svojom nástupe do funkcie v januári túto politiku zachová. Viackrát naznačil výrazné zníženie alebo prerušenie podpory pre Kyjev. V predvolebnej kampani prisľúbil, že vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom ukončí „do 24 hodín“ od svojho návratu k moci, pripomína CNN. Nespresnil, ako by to chcel urobiť.