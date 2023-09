Na tomto talianskom ostrove môžete bývať zadarmo, pokrytý bude nájom, aj energie. Prihlášky sú otvorené do decembra

V minulom storočí sa populácia mestečka Ollolai zmenšila z 2 250 na 1 300 obyvateľov a miestni sa tak rozhodli prijať zaujímavé opatrenia. Najprv chceli v roku 2018 oživiť starú štvrť a ponúkli tamojšie nehnuteľnosti na predaj za euro, teraz chcú kompetentní do oblasti prilákať nových obyvateľov.

Zadarmo budete bývať až 3 mesiace

Novinky priniesol portál CNBC, pričom podľa prvotných informácií má projekt už aj prvých spokojných cestovateľov. Radnica mestečka Ollolai na talianskom ostrove Sardínia vyčlenila 20-tisíc eur pre 30 ľudí, ktorí by mali záujem zapojiť sa do projektu. V ideálnom prípade by malo ísť o digitálnych nomádov – teda ľudí, ktorí pracujú takpovediac online a svoje zamestnanie vedia vykonávať odkiaľkoľvek. V danej lokalite sa totiž veľa pracovných možností nenachádza.

Ako ďalej z článku vyplýva, prihlášky do projektu sú otvorené do decembra a vybraní záujemcovia môžu od mesta získať až 3 súvislé mesiace zadarmo. Vybraní uchádzači totiž nemusia platiť nájom a ani energie. „Rozpočet z radničnej kasy poputuje na prenájom domovov od miestnych rodín pre digitálnych nomádov za cenu približne 350 eur mesačne za zariadený dvojizbový byt. Pokryté budú aj poplatky za energie, účty a poplatky za služby na radnici,“ vysvetlila vedúca miestneho kultúrneho združenia.