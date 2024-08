Na tomto kúpalisku sa už neokúpete: Muselo predčasne zatvoriť a skončiť letnú sezónu, hrozilo možné zdravotné riziko

Prázdniny sú na konci, no teploty sú stále veľmi vysoké, preto sa ešte stále môžeme ísť schladiť na obľúbené jazero či kúpalisko. No návštevníci tohto jedného majú pred horúcim víkendom smolu. Ako informuje portál MY Považská denníka SME, kúpalisko v Púchove muselo letnú sezónu predčasne ukončiť pre nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o zatvorení tohto kúpaliska od tohto utorka. Vzorky vody z bazénov totiž neboli vyhovujúce, konkrétne sa pri nich spomína viacúčelový malý bazén a športovo-rekreačný bazén.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mesto Púchov – Official (@puchovofficial)

Problém zachytili aj v detskom bazéne

„Pre niekoľkonásobné prekročenie limitnej hodnoty v ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 stupňoch Celzia vo viacúčelovom malom bazéne (detskom) bolo potrebné ukončiť kúpanie v tomto bazéne ihneď z dôvodu možného zdravotného rizika pre citlivé populačné skupiny,“ opísala situáciu Eva Jánošíková z RÚVZ pre portál My Považská.

Toto leto sa už na letnom kúpalisko v Púchove neokúpete.

Otvorilo neskôr a zatvorilo predčasne

Keď sa správa o tom, že kúpalisko predčasne končí svoju letnú sezónu rozšírila na Facebooku, mnohí vyjadrili svoju nespokojnosť. Niektorí spomínali vysoké vstupné, niekto ďalší upozornil na to, že toto leto otvorilo až v polovici júla a už muselo predčasne zavrieť svoje brány. Toto potvrdzuje aj regionálny web denníka SME.

Objavila sa aj fotografia, ktorá má údajne pochádzať z tohto kúpaliska a je na nej odfotený oznam o jeho uzatvorení. „Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva žiadame návštevníkov o okamžité opustenie kúpaliska z dôvodu nevyhovujúcich výsledkov kvality vody,“ stálo v ňom.

Ak sa chcete ísť kúpať, pozrite si túto mapu

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil interaktívne mapy, na ktorých môžete skontrolovať kvalitu vody na kúpanie. Mapy zahŕňajú nielen prírodné vodné plochy, ale aj umelé kúpaliská.

„Interaktívne mapy sú rýchly a jednoduchý spôsob, ako si občania môžu vyhľadať informácie a hodnotenie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách v Slovenskej republike,“ píše ÚVZ.

To, či je voda vhodná na kúpanie, a teda, či sa môžete chystať na výlet a baliť si plavky, zistíte hneď pri pohľade na ikonu vybranej vodnej plochy alebo kúpaliska. Mapy však obsahujú aj detailnejšie informácie.