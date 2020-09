Na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí a stužkové sa presunú, oznámil Igor Matovič

Ako sme vás informovali nedávno, Slováci vo veľkom podpisovali petíciu za zachovanie svadieb nad 30 ľudí. Epidemiológovia totiž rozhodli, že od 1. októbra bude môcť na svadbe byť len 30 ľudí.

Na tlačovom brífingu premiér Igor Matovič oznámil, že na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí, no budú zabezpečené prísnejšie kontroly. Na mieste, kde sa bude konať svadba, je majiteľ povinný 48 hodín dopredu oznámiť jej konanie príslušnému úradu verejného zdravotníctva. Premiér ďalej avizoval, že bude zverejnený aj manuál tzv. bezpečnej svadby.

Stopka pre plesy

Plesy sa tento rok zrejme konať nebudú, uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič. O stužkových slávnostiach sa ešte diskutuje, v hre je aj to, že by sa mohli preložiť z jesene na jar.