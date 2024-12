V lacnom diskontnom reťazci Action budú nakupovať ďalší Slováci. Mieri do mesta, v ktorom predajňu doteraz nemal

Holandský reťazec Action prichádzal na Slovensko s ambicióznym plánom, v rámci ktorého počítal s otvorením prevádzok naprieč celou krajinou. V súčasnosti už môžeme skonštatovať, že sa mu to darí a je na najlepšej ceste, aby sa v horizonte niekoľkých rokov zaradil medzi najväčšie reťazce pôsobiace na našom území. Ako sa zdá, s expanziou totiž zďaleka nekončí.

Action na Slovensku aktuálne prevádzkuje už 28 predajní, pričom len nedávno, konkrétne 7. decembra otvoril svoj štvrtý bratislavský obchod v mestskej časti Dúbravka. Zástupcovia spoločnosti evidujú záujem Slovákov, čo ich motivuje k otváraniu ďalších predajní. Koncom októbra to potvrdili aj nám.

„Po predajniach Action vidíme aj naďalej veľký dopyt a budeme, samozrejme, v ich otváraní pokračovať, aby sme ho uspokojili,“ povedal vtedy pre interez Jan Štepáněk, generálny riaditeľ pre Slovensko a Česko. Kým v niektorých mestách, ako napríklad Bratislava, Trnava, Nitra, Spišská Nová Ves či Prešov už Action otvoril viac predajní, v iných stále absentuje. Ľudia najčastejšie spomínajú Košice a Liptovský Mikuláš. Práve pre obyvateľov druhého menovaného mesta máme dobré správy.

Ako vyplýva z ponuky na portáli Profesia.sk, spoločnosť hľadá manažment do predajne v Liptovskom Mikuláši. Úspešný uchádzač by mal disponovať aspoň 5-ročnou praxou v maloobchode a 2-ročnou praxou na vedúcej pozícii v tomto segmente. „Budete plánovať a organizovať prácu v predajni, pracovať s kolegami na jej rozvoji, zodpovedať za naplnenosť predajne a v kancelárii strávite len minimum času na vybavenie nevyhnutnej administratívy,“ uvádza sa ďalej v ponuke.

Plat manažmentu sa začína na úrovni 1 450 eur, no zrejme ide o minimálnu sumu, ktorú reťazec ponúka. Termín nástupu a ani termín otvorenia predajne zatiaľ nie je známy. Neprezradili nám ho ani zástupcovia Actionu, ktorých sme požiadali o poskytnutie informácií k tejto predajni. Otvorenie predajne pod Tatrami nám síce priamo nepotvrdili, no zverejnené pracovné ponuky sú často jasným indikátorom. Bolo to tak napríklad aj pri bratislavskej predajni v Dúbravke.

„O plánovanom otvorení našich nových predajní informujeme spravidla 1 až 2 týždne vopred. Môžem však prezradiť, že plánujeme pokračovať v otváraní ďalších predajní na Slovensku, aby sme vyšli v ústrety dopytu zákazníkov,“ povedal pre interez Štepáněk. Ako ďalej dodal, na Slovensku stále vnímajú príležitosti na ďalší rast, a preto budú pokračovať v otváraní predajní na atraktívnych miestach.