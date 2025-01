Na stene továrne Tesly sa objavil obrovský „hajlujúci“ Musk: Bizarný incident sa stal okamžite virálnym

Elon Musk, známy multimiliardár, majiteľ spoločností Tesla, SpaceX, sociálnej siete X či veľký podporovateľ Donalda Trumpa, sa do povedomia verejnosti v poslednej dobe dostal vďaka svojmu kontroverznému gestu na minulotýždňových oslavách inaugurácie prezidenta.

Gesto zdanlivo pripomínalo nacistický pozdrav, samotný Musk to ale odmieta a označil to za propagandu a „špinavé triky“. Značná časť verejnosti ale zostala pobúrená a miliardárovi to ľudia dávajú značne najavo. Najnovšie sa na stene obrovskej továrne Tesla Gigafactory pri Berlíne objavila jeho fotografia so spomínaným gestom.

Práca aktivistov

Postarali sa o to aktivisti z organizácií Center for Political Beauty a Led by Donkeys, píše Daily Mail. Továreň nebola poškodená, fotografie a videá boli na stene iba premietnuté. Asi päťminútovú projekciu zakončil nápis „Heil Tesla“. Video z incidentu má za prvý deň už vyše 1,5 milióna pozretí. Musk podľa aktivistov ohrozuje demokraciu v Európe a vyzývajú preto, aby ľudia nekupovali jeho elektromobily.

The world’s richest man @elonmusk is promoting the far right in Europe. Don’t buy a @Tesla.

Location: Tesla Gigafactory, Berlin.

(In collaboration with @politicalbeauty) pic.twitter.com/xaacsX4Qw4 — Led By Donkeys (@ByDonkeys) January 23, 2025

Musk bol na spomínanej inaugurácii jedným z rečníkov na pódiu pred príchodom Trumpa do komplexu Capital One vo Washingtone. Poďakoval sa priaznivcom republikána za podporu, potom si položil pravú ruku na srdce a prudko ju vztýčil, dlaňou nadol a prstami pri sebe.

Elon Musk does a Roman Salute, the common greeting of Nazis, at the Trump Presidential Parade pic.twitter.com/ucqn6YSHSF — FactPost (@factpostnews) January 20, 2025

„Moje srdce patrí vám,“ povedal Musk pred približne 20 000 ľuďmi. Používatelia ním vlastnenej siete X si podľa agentúry DPA všimli, že gesto pripomína nacistický pozdrav. Iní sa zase postavili na jeho obranu.