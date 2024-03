Na Slovensku pribudol nový hraničný priechod. Ľudom skráti cestovanie o desiatky kilometrov, tu sa nachádza

V Ipeľskom Predmostí vo Veľkokrtíšskom okrese dnes sprístupnili nový Most sv. Barbory ponad rieku Ipeľ, ktorý spája túto slovenskú obec s maďarskou Drégelypalánk. Ako informoval na mieste minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, prepojenie skráti cestovanie o desiatky kilometrov, a čo je hlavné, ušetrí obyvateľom peniaze i čas. Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur.

Nový most výrazne uľahčí život obyvateľom mikroregiónu stredného Poiplia. Oba brehy rieky Ipeľ spájajú nielen rodinné vzťahy, kultúrno-spoločenské či turistické aktivity, ale i práca. Premostenie bude mať významný podiel na zlepšení ekonomickej a sociálnej situácie tohto regiónu. Doposiaľ museli ľudia medzi a Ipeľským Predmostím a Drégelypalánkom cestovať 20 kilometrov navyše na hraničný priechod Paraspasuszta, čo trvalo 20 až 25 minút. Výstavba mosta bola podporená z cezhraničného programu Interreg SK-HU viac ako 6,5 miliónmi eur.

„Nejde len o samotný fyzický most z betónu a ocele, ktorý poskytuje cestné prepojenie dvoch brehov hraničnej rieky Ipeľ, ale táto stavba predstavuje aj metaforický most spájania, zbližovania, porozumenia a spoločných ambícií, ktoré vytvoria pevné väzby a prinesú rozvoj a prosperitu celému pohraničnému regiónu, a to tak v hospodárskej, ako aj v kultúrnej, sociálnej, ale aj inštitucionálnej oblasti. V konečnom dôsledku tak dôjde k skvalitneniu života obyvateľov na oboch stranách hranice,“ vyhlásil Raši.

Spája dobré susedské vzťahy, vyhlásil Pellegrini

„Tento most nespája len obce Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk a dve susedské komunity, ktoré v nich žijú. Ale spája oba naše štáty, Slovenskú a Maďarskú republiku, a zdôrazňuje naše dobré susedské vzťahy. Potreba spájania je jednou z hlavných myšlienok, ktoré sa snažím počas celých rokov mojej politickej dráhy napĺňať. Dnes je táto téma aktuálna nielen na Slovensku a v Maďarsku, ale aj v rámci celej Európskej únie,“ uviedol na otvorení mosta predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini.

Cezhraničná spolupráca oboch krajín bude naďalej intenzívne pokračovať. „Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur. V rámci nového programového obdobia sa v najbližších rokoch budeme zameriavať napríklad na posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné riešenia a environmentálne inovácie, inkluzívny rast, sociálnu súdržnosť a kvalitu života obyvateľov na oboch stranách hranice či posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskej oblasti a ďalšie,“ doplnil minister investícií Raši.