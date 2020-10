Na Slovensku pribudlo 679 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom. Zomrelo 6 pacientov

Na Slovensku vo štvrtok (1.10) pribudlo 679 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 7 824 testov. Celkovo tak evidujeme 11 617 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Vo štvrtok pribudlo 136 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 4 756 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 251 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 215 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 15 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 24 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 474 845 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 54.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Tvrdošín (54), Bratislava (52), Bardejov (50), Nové Zámky (40), Prievidza (38), Námestovo (34), Trnava (27), Banská Bystrica (23), Svidník (22), Nitra (19), Topoľčany (19), Liptovský Mikuláš (17),

Sobrance (16), Trebišov (16), Žilina (16), Humenné (15), Košice (12), Komárno (11), Prešov (11), Galanta (10), Malacky (10), Spišská Nová Ves (10), Michalovce (9), Senec (9), Stará Ľubovňa (9), Brezno (8), Dolný Kubín (8), Stropkov (8), Myjava (7), Poprad (7), Snina (7), Lučenec (6), Martin (6), Piešťany (6), Trenčín (6), Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Čadca a Gelnica, štyri prípady mali okresy Bytča, Sabinov, Skalica a Veľký Krtíš, po tri prípady okresy Dunajská Streda, Považská Bystrica, Senica, Šaľa a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levice, Púchov, Žarnovica a Žiar nad Hronom, jeden prípad zaznamenali okresy Košice a okolie, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Ružomberok a Zlaté Moravce. Je medzi nimi 364 žien a 315 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 88 rokov.

Prezidentka vyzýva na reálnu pomoc

Je potrebná konkrétna a rýchla pomoc, ďalšie odďaľovanie konkrétnych riešení môže pre mnohých, ktorí pracujú v oblasti kultúry, športu a kreatívneho priemyslu, znamenať zásadné existenčné ohrozenie. Po stretnutí s ich zástupcami to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlava štátu ocenila, že účastníci stretnutia napriek zložitej situácii priniesli do diskusie aj konkrétne riešenia. Vyzvala na naplnenie volania po solidarite skutočným obsahom.

“Kompenzácie za výpadok príjmov, po ktorých dnes hlavne volajú, majú zmysel, keď prídu včas a keď sa ešte dokážu situácii prispôsobiť. Rozumiem slovám účastníkov stretnutia, že teraz, sedem mesiacov od vypuknutia krízy, už od štátu očakávajú viac ako prísľub, že na riešení sa pracuje. Je potrebná konkrétna a rýchla pomoc,” uviedla prezidentka. Podotkla, že nemôže byť v spoločenskom záujme, aby situácia eskalovala a aby pandémia poznačila i vzťahy a súdržnosť, ktoré sú v súčasnosti potrebné. “Nespokojnosť je zlý sprievodca. Predíďme jej tým, že ukážeme schopnosť načúvať a reálne pomôcť. Naplňme volanie po solidarite skutočným obsahom,” apeluje.

Poukázala na to, že po prísnych opatreniach z jari sa obchody a rôzne prevádzky časom vrátili do pôvodného režimu, no na hromadné podujatia sa naďalej vzťahovali rôzne obmedzenia, pričom ľudia z tejto oblasti prepadli aj sitom pomoci. “Tržby v týchto odvetviach pritom klesli za prvý polrok o viac ako 80 percent a je zrejmé, že obdobný prepad nás čaká aj v druhom polroku,” upozornila.

Hlava štátu zároveň ocenila, že aj napriek ťažkej situácii si ľudia pracujúci v týchto oblastiach uvedomujú potrebu prísnejších opatrení. “Sú solidárni s tými, ktorých musíme chrániť. Buďme preto rovnako solidárni a ústretoví aj my k nim,” dodala.