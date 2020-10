Česko hlási najvyšší počet nakazených od pandémie a ďalšie úmrtia. Pribudlo 3493 nových prípadov

Česká republika vo štvrtok zaznamenala 3493 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a 12 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Uviedol to v piatok na svojej webovej stránke spravodajský server iROZHLAS.cz z odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva.

Štvrtkový počet prípadov je najvyšší od začiatku pandémie a po druhý raz prekročil 3000 infikovaných. V ČR je v súčasnosti 39 391 nakazených osôb. Priebeh ochorenia je u väčšiny z nich ľahký alebo bezpríznakový. Vo vážnom stave je hospitalizovaných 198 osôb. Od začiatku pandémie v Česku potvrdili 74 255 prípadov nákazy a 678 úmrtí.

V Česku rovnako ako na Slovensku platí núdzový stav

Česká vláda premiéra Andreja Babiša rozhodla, že vyhlási núdzový stav v snahe obmedziť šírenie koronavírusu. Platiť začne od pondelka. Podľa ministra zdravotníctva Romana Prymulu je opätovné zavedenie núdzového stavu nutné na zníženie reprodukčného čísla vírusu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Prymula uistil, že opätovné zavedenie núdzového stavu nebude znamenať zatváranie hraníc či obmedzenie pohybu, ale umožní vláde obmedziť zhromažďovanie ľudí.

Kabinet môže núdzový stav vyhlásiť na 30 dní, podľa Prymulu by táto doba mala umožniť zvládnutie druhej vlny ochorenia. Tento rok už vláda v súvislosti so šírením koronavírusu vyhlásila stav núdze 12. marca, pričom platil do 17. mája.

“Núdzový stav sa skončí za mesiac a ja verím, že ho skutočne nebude nutné predlžovať, pretože ak by sme to v priebehu jedného mesiaca nezrazili dole, tak by to rozhodne neúspech bol,” vyhlásil minister zdravotníctva Prymula pred rokovaním vlády. Citovala ho spravodajská televízia ČT24.