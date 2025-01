Na Slovensku prekvapujúco končí ďalší výrobca. Po 20 rokoch smeruje do konkurzu, väčšina zamestnancov už prišla o prácu

Ešte v decembri sme vás informovali o tom, že po 85 rokoch na Slovensku ukončila svoju činnosť legendárna Makyta. Zvýšené náklady či silné konkurenčné prostredie trápia výrobcov naprieč celým priemyselným segmentom a na náročné podmienky doplácajú aj dlhoroční výrobcovia. Platí to tiež pre ďalšiu považskú firmu, ktorá to zabalila po necelých 20 rokoch.

Konkrétne ide o spoločnosť AMT Automatizácia, ktorá od roku 2006 pôsobila v Novom Meste nad Váhom, upozornil na to portál Denník E. Firma sa spočiatku zameriavala na technické poradenstvo či konštrukčné práce, no neskôr začali s výrobou strojov pre potravinársky priemysel. Išlo hlavne o potravinárske linky na plnenie nápojov či mliečnych výrobkov.

„Technológia, ktorou disponujú naše stroje a zariadenia, je synonymom maximálnej produktivity a výkonnosti našich strojov v priemysle a automatizácii vôbec,“ uvádza sa na oficiálnom webe výrobcu s tým, že klientov mal, okrem iného, aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Srbsku či Nemecku. Kým spočiatku AMT Automatizácia fungovala v prenajatých priestoroch, od roku 2014 si vybudovala vlastné.

Ako z verejne dostupných zdrojov vyplýva, firma sa, pre mnohých prekvapujúco, sama poslala do konkurzu. Okresný súd v Trenčíne len pred pár dňami rozbehol konkurzné konanie. Ako sa podarilo Denníku E navyše zistiť, väčšina zamestnancov už ostala mimo spoločnosti, nakoľko sa v nej prakticky skončila aj výroba. Vedenie firmy sa k jej koncu odmietlo vyjadriť, no dôvodom konkurzného konania by mohli byť dlhy, ktoré sa iba na sociálnych odvodoch vyšplhali takmer na 50-tisíc eur.

Hospodárske výsledky pritom nenaznačovali žiadnu katastrofu. Z dát dostupných na Finstate zaznamenala spoločnosť v roku 2023 tržby vo výške 4,54 milióna eur so ziskom 404-tisíc eur. Stratu AMT Automatizácia vykázala v uplynulých rokoch dvakrát – v roku 2019 to bolo necelých 22-tisíc eur a v roku 2022 257-tisíc eur. Ako napokon príbeh považskej firmy skončí, zrejme ukážu až najbližšie mesiace.