Na Slovensko sa valí nebezpečný vietor. Ďalšia víchrica môže spôsobiť škody, SHMÚ vydal výstrahy

Hoci je počasie na Slovensku aktuálne mimoriadne teplé a v priebehu týždňa vystúpia teploty na viacerých miestach nad +15 °C, Slovákov bude ohrozovať nebezpečná víchrica NADINE, informuje portál iMeteo.

Spomínaná víchrica prinesie silný vietor od Britských ostrovov až po Čierne more a na Slovensko dorazí v priebehu dnešného dňa. Hoci boli prvé náznaky silného vetra zaznamenané už v sobotu večer, najhoršia situácia bude na začiatku týždňa.

Viaceré výstrahy

„Severozápadný vietor začne silnieť v nedeľu na horách stredného Slovenska a prakticky na celom západnom Slovensku. Treba očakávať silný, severozápadný vietor s poryvmi od 15 do 23 m/s,“ informuje portál.

V nedeľu večer sa síce vietor na chvíľu upokojí, no v pondelok ráno začne opäť poriadne fúkať. „Najveternejšie bude na západnom a strednom Slovensku, kde by poryvy vetra mali dosahovať 15 až 25 m/s (do 90 km/h), ale ojedinele, na strednom Slovensku na horách a na západe na vyvýšených miestach môžu dosiahnuť poryvy vetra až 30 m/s (cez 110 km/h),“ dodáva iMeteo.

SHMÚ preto informuje, že počas celej nedele preto platia na horách prvostupňové aj druhostupňové výstrahy pred vetrom. Na západe Slovenska a v okresoch Kežmarok a Poprad treba so silným vetrom počítať aj v nižších polohách.

Druhý stupeň výstrahy pred mohutnou víchricou meteorológovia vydali v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Prvostupňová výstraha platí v okrese Banská Bystrica, kde môže vietor priemerne dosiahnuť 70 až 85 kilometrov za hodinu.

Vo väčšine Nitrianskeho kraja platí prvý stupeň výstrahy pred vetrom do 17.00 h. V Bratislavskom kraji, s výnimkou okresu Malacky, a tiež v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec platí prvostupňová výstraha do 21.00 h. V okresoch Kežmarok a Poprad platí až do polnoci. Výstrahy pred silným vetrom ako aj víchricou na horách SHMÚ vydalo aj na pondelok (5. 2.).