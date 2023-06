Na Slovensko sa valí ďalšia vlna búrok: Naše územie zasiahnu už v tento deň

Na obzore je ďalší studený front, ktorý do Európy prinesie vlnu intenzívnych búrok. Tie neobídu ani Slovensko. Situácia bude veľmi podobná situácii z uplynulého týždňa, kedy Európu zasiahli jednotlivé vlny búrok. Aj teraz môžu búrky páchať škody, informuje portál iMeteo.

„Ešte pred vlnou búrok nás čaká slnečné a veľmi teplé počasie, pri ktorom teploty opäť prelezú aj tropickú hranicu +30 °C. Krátkodobé oteplenie však rýchlo ukončia spomínané búrky,“ píše portál.

V nadchádzajúcich dňoch, a teda v posledné dni školského roka nás čaká slnečné a pomerne teplé počasie. Počasie bude pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá bude mať svoj stred nad Balkánom.

„Okolo tejto tlakovej výše bude do Európy od juhozápadu až juhu prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý pocítime aj u nás. Vo štvrtok sa maximálne teploty dostanú na +21 až +28 °C, no v piatok na +23 až +30 °C. Na juhozápade by teploty mohli aj prekročiť hranicu +30 °C a maximálne denné teploty by sa mohli pohybovať okolo hodnoty +31 °C,“ informuje.

„V piatok popoludní sa vytvorí rozsiahly búrkový systém, ktorý by mal postupovať naprieč Európou. Búrky by mali siahať z Baltského mora až po Stredozemné more. Pred týmto búrkovým systémom by mali vznikať ďalšie samostatné búrky. Nás by mal zaujímať vývoj nad Rakúskom a v širšej oblasti Viedne, kde môže byť v piatok popoludní búrlivo a v piatok večer sa oslabené búrky dostanú nad Záhorie, prípadne krajný západ,“ píše v predpovedi portál.

„V noci z piatka na sobotu zároveň nad naše územie postúpi oslabený búrkový systém, ktorý už v skorých ranných hodinách môže priniesť búrky do severozápadného Slovenska. Počas soboty sa už studený front bude nachádzať nad Slovenskom a na fronte by mal začať vznikať ďalší búrkový systém, ktorý v sobotu bude siahať z Pobaltia, cez Poľsko, Slovensko až nad Balkán.“

„V sobotu sa intenzívne búrky očakávajú predovšetkým na západnom a severozápadnom Slovensku. V sobotu večer a v noci na nedeľu by búrky mali postupovať smerom na východ. V nedeľu sa už počasie bude stabilizovať, no riziko búrok bude stále na východe Slovenska,“ dodáva portál.

Pozor na vietor, aj lejaky

Búrky, ktoré nás čakajú, prinesú klasické prejavy frontálnych búrok. V piatok večer hrozia na západe prípadné búrky s krúpami a lejakmi. Počas nočných alebo ranných búrok z piatka na sobotu nebezpečnejšie javy nehrozia a pri búrkach len zosilnie lejak. V sobotu hrozia búrky s lejakmi, ktoré môžu vyvolať aj prívalové povodne, či silnejší nárazový vietor.