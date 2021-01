Na Slovensko prišiel arktický vzduch. Teploty klesli aj pod -20 stupňov, počasie sa však prudko zmení

K Slovensku sa priblížil kontinentálny arktický vzduch. Čiastočne k nám prenikol z Bieloruska, kde je teplota pod mínus 20 stupňami Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

“Už večer teplota v dolinách a kotlinách pri vyjasnení a na snehovej pokrývke ojedinele klesne pod mínus 20 stupňov Celzia, pričom v priebehu noci bude takýchto studených lokalít pribúdať,” uviedli meteorológovia. Dodávajú, že najchladnejšia vzduchová hmota ostane nad Bieloruskom, Ukrajinou, Litvou a východným Poľskom, kde bude aj pod mínus 30 stupňov Celzia.

SHMÚ vydal na nedeľnú noc aj výstrahy pred nízkymi teplotami. Pri výstrahe prvého stupňa môžu teploty klesnúť až do mínus 17 stupňov Celzia. Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha druhého stupňa, kde môže byť teplota až mínus 25 stupňov Celzia.

Pozor na cestách, tvorí sa námraza a poľadovica

Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Na svojej webovej stránke zjazdnost.sk na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC).

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 na úseku Srdiečko – Bystrá. Na cestách II. a III. tried v okresoch Tvrdošín sa zas vytvárajú snehové jazyky a záveje.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku rýchlostnej cesty R3 Trstená – Tvrdošín je na vozovke miestami kašovitý sneh s hrúbkou jeden centimeter. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na severe Slovenska je povrch vozoviek prevažne pokrytý vrstvou utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu. Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné.

Prichádza zmena počasia

Ako informuje imeteo.sk, po vlne sneženia a silných mrazoch nás čaká zásadné a výrazné oteplenie, ktoré prinesie na súčasnú ročnú dobu nadštandardne vysoké teploty. Od polovice týždňa sa totiž dostaneme do veľmi teplého prúdenia od juhozápadu. Vplyvom prílivu teplého vzduchu budú teploty postupne stúpať. Teploty počas budúceho víkendu budú na našom území aj o viac ako 10 stupňov vyššie.

K zmene príde už v utorok, kedy teplý front, ktorý prinesie do nižších polôh dážď. Už vo štvrtok nás čaká veľmi teplé počasie, pri ktorom budú teploty stúpať na +3 až +8 °C, no na juhu môžu teploty stúpať až k hranici +13 °C.

Počasie na dnes

Zamračené, na západe sneženie. Teploty -4 až 1 stupeň Celzia. Na západnom Slovensku prevažne zamračené, sneženie, najnižšie ranné teploty -4 až -7 a najvyššie denné -2 až 1 stupeň C. Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty -5 až -10 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty -5 až -9 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -10 a najvyššia denná -5 stupňov C. Vo výške 1500 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -12 a najvyššia denná -7 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -14 a najvyššia denná -9 stupňov C.