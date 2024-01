Na Slovensko prichádza nový internetový supermarket: Zamestnancom ponúka 1 200 eur, v týchto mestách bude fungovať

Po poľskej Biedronke si Slováci budú môcť pohodlne nakúpiť v ďalšej sieti supermarketov. Na náš trh už čoskoro vstúpi jedna z najväčších e-commerce firiem v Českej republike. Prevádzkovať bude ale len e-shopy, čo znamená, že nákup vám privezú priamo pred dvere vášho domova.

Spoločnosť Košík.cz by už čoskoro mala spustiť svoj online supermarket s potravinami a ďalším tovarom aj na Slovensku. Aktuálne hľadá store manažérov vo viacerých slovenských mestách, informuje Finweb Hospodárskych novín.

1 200 eur v hrubom pre manažérov

Známy český e-shop svoju expanziu na slovenský trh avizoval minulý rok na jar. Vtedy informoval, že neskôr plánuje rozšíriť svoje pôsobenie aj v ďalších krajinách Európy, konkrétne v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Aktuálne funguje v susednom Česku a aj v Bulharsku.

Online supermarket s dovozom nákupu až pred dvere zákazníka aktuálne hľadá prvých zamestnancov na pozície store manažérov v Nitre, Žiline, vo Zvolene, v Košiciach, a tiež aj store koordinátora pre Bratislavu. V inzerátoch sľubuje mzdu vyše 1 200 eur v hrubom.

Presný dátum spustenia služby zatiaľ nie je známy, František Brož, hovorca online supermarketu Košík.cz ale pre HN uviedol, že aktuálne sú v posledných fázach príprav projektu a prvé nákupy by radi rozviezli v priebehu prvého polroka 2024.

Spoločnosť tiež nekomentovala ani to, v ktorých slovenských mestách bude fungovať. Vzhľadom na to, kde svojich zamestnancov aktuálne zháňa, možno predpokladať, že to bude najskôr práve vo vyššie spomínaných mestách.

Podobné projekty na Slovensku už fungujú

Projekt Košík sa na Slovensku bude musieť vyrovnať s pomerne veľkou konkurenciou. Rozvoz potravín nakúpených cez e-shop tu ponúkajú siete Tesco, Delia či Lunys. Potraviny domov rozvážajú aj donáškové služby ako Bolt Food, Foodora či Wolt, cez ktoré je možné nakúpiť si prostredníctvom aplikácií v ďalších supermarketových reťazcoch.

Košík.cz vo svojej ponuke disponuje okrem potravín aj drogériou a kozmetikou, v Česku spolupracuje aj so značkami Kaufland či Dr. Max. Nie je známe, či s nimi bude spolupracovať aj na slovenskom trhu.