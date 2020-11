Na plošné testovanie prišlo viac ako 3,6 milióna ľudí. Otázkou je, ako bude prebiehať 2. kolo

Počas víkendu sa konalo plošné testovanie obyvateľstva. Napriek tomu, že ešte v piatok poobede sa zdalo, že cieľ sa nepodarí naplniť, nakoniec sa podarilo otestovať viac ako 3 milióny obyvateľov.

Najčastejšou otázkou teraz je, či sa uskutoční aj druhé kolo. V relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo premiér Igor Matovič povedal, že druhé kolo celoplošného testovania by nemuselo byť v 20 až 30 percentách samospráv. V Bratislave nie je podľa neho pri incidencii 0,3 zásadný dôvod testovanie zopakovať. Odporúča však, aby ľudia stále dodržiavali zásady ROR. Podobne sa vyjadril aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Zdôraznil potrebu vyhodnotenia všetkých dát. Upozorňuje, že naďalej treba byť opatrný.

Konzílium odborníkov neodporúča realizovať druhé kolo celoplošného testovania. Ako alternatívu navrhuje cielené testovanie v ohniskách a testovanie rizikových skupín obyvateľstva v zmysle možného šírenia nákazy.

Na celoplošné testovanie prišlo viac ako 3,6 milióna Slovákov

Dnešnej tlačovej konferencii sa zúčastnili predseda vlády Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď, minister vnútra Roman Mikulec, minister zdravotníctva Marek Krajčí a náčelník Generálneho štábu OS Daniel Zmeka. Oznámili výsledky prvého kola plošného testovania.

Toho sa celkovo zúčastnilo 3 625 333 ľudí, z toho bolo 38 359 infekčných, v prepočte je to približne 1,06 %. Ak by títo ľudia neboli v karanténe, mali by sme skoro 50-tisíc nových nakazených. toto číslo by sa ďalej násobilo reprodukčným číslom a pozitívy pacienti by pribúdali, oznámil premiér. Asi 5 % nakazených končí v nemocniciach, percento ľudí zomiera. “Zachránili sme mnoho životov”, povedal Igor Matovič.

Najviac pozitívnych bolo zachytených v okrese Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov. Najmenej ich bolo v Revúca, Banská Štiavnica a Rožňava. V Bratislave bolo pozitívnych len 0,33 % testov. Čo sa týka Oravy a Bardejova, kde bolo už druhé kolo testovania klesla incidencia pozitívnych prípadov dvojnásobne. Pozitivita dosiahla necelé dve percentá.

Podľa premiéra sú antigénové testy alternatívou k lockdownu, ktorý zavádzajú ostatné krajiny. Verí, že toto riešenie zaberie a bude úspešné. Vyzval ľudí, ktorí sú negatívni, aby sa ďalej správali zodpovedne.