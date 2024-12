Na oblohe sa objavili zvláštne oblaky: Zabudnite na polárnu žiaru, toto je ozajstný svetový unikát

Ak sa v najbližších dňoch chystáte na výlet do Škandinávie, rozhodne to bude stáť za to. V dôsledku veľkého chladu sa tu totižto aktuálne vyskytujú najkrajšie oblaky na svete.

Ako upozorňuje iMeteo, oblohu severských krajín zdobia polárne stratosférické oblaky (PSO), ktoré počas dňa vyzerajú ako oblaky z dúhy.

PSO už pozorovali vo Švédsku, Nórsku aj vo Fínsku, kde teploty klesajú k -30 °C. Videli ich tiež obyvatelia Laponska, ktoré je také mrazivé a chladné, že tu denné maximá nepresiahnu -20 °C. Práve tieto extrémne nízke teploty sú základom pre vznik PSO.

Ak by ste si chceli vychutnať pohľad na toto nebeské divadlo, rozhodne sa oplatí privstať si. Najkrajšie polárne stratosférické oblaky sa totižto objavujú pred východom slnka v období súmraku, keď sa slnko nachádza asi 1° až 6° pod horizontom.

Ľadové polárne stratosférické oblaky vznikajú, keď teploty klesnú extrémne nízko. Nazývajú sa tiež perleťové oblaky. Okrem nich existuje ešte ďalší druh PSC, ten obsahuje kyselinu dusičnú a vodu a často sa spája s ničením ozónovej vrstvy.

Podľa Meteorologického slovníka sa tento druh oblakov vyskytuje predovšetkým v zimných mesiacoch v spodnej polárnej stratosfére vo výškach 15 až 30 kilometrov. Po prvýkrát boli identifikované na základe družicových meraní v roku 1979.