Dnešné počasie prinesie niečo, čo si Slovensko už dávno nepamätá: Na týchto miestach si treba dať pozor

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť. Výnimočne sa tiež môže vyskytnúť slabý dážď alebo mrholenie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 6 až 12 stupňov Celzia, v Banskobystrickom kraji a na východe územia miestami 0 až 6 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 8 stupňov Celzia.

Fénový efekt

Dnešok tak prinesie na toto obdobie nezvyčajne vysoké teploty a najväčším paradoxom je, že vplyvom fénového vzduchu môže byť najteplejšie na horách, uvádza iMeteo. „Príliv teplého vzduchu do našej oblasti vyvrcholí pred blížiacim sa studeným frontom a súčasne sa zajtra na Slovensku prejaví fénový efekt,“ píše portál.

Na takej Orave by tak mohli teploty dnes stúpnuť až na neuveriteľných 12 stupňov Celzia. Takzvaný fénový efekt je jav, kedy sa suchý, teplý vietor väčšinou vyskytuje na záveternej strane pohoria. Tento jav vzniká, keď vlhký vzduch vystúpi na náveternú stranu hôr, kde sa ochladzuje, kondenzuje a spôsobuje zrážky.

Dnešok však bude aj veľmi veterný, obzvlášť na horách. „Spočiatku bude miestami aj slabý, ale neskôr sa rozfúka juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe a severe ojedinele okolo 10 m/s (35 km/h). V nárazoch môže vietor dosiahnuť až 15 m/s. To je približne 55 km/h,“ dopĺňa iMeteo. Podobné počasie nás pritom čaká aj v nasledujúcich dňoch.

Na východnom Slovensku navyše treba po zvyšok dňa vo väčšine okresov Košického a Prešovského kraja počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do štvrtka (19. 12.) do 12.00 h. Hmla sa môže v daných oblastiach vyskytovať s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.