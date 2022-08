Na nohách nevydrží viac ako 3 minúty, omdlieva, už nikdy neopustí svoj dom. Žena tvrdí, že je alergická na gravitáciu

Žena zo Spojených štátov amerických tvrdí, že je „alergická na gravitáciu“ a v posteli tak trávi až 23 hodín denne. Omdlieva niekoľkokrát do dňa a zároveň nedokáže stáť dlhšie ako tri minúty bez toho, aby jej neprišlo zle.

Lyndsi Johnson musí byť takmer celý deň len v posteli, pričom akákoľvek aktivita jej môže privodiť závraty spojené s omdlením. Mladá Američanka si prvé symptómy všimla ešte v roku 2015, kedy začala trpieť bolesťami brucha a chrbta, píše LAD Bible.

Trvalo sedem rokov, kým prišli na príčinu bolestí

Príznaky sa však postupne zhoršovali a v priebehu niekoľkých rokov sa dostala do štádia, že až 10-krát denne vracala a upadala do bezvedomia. Po rokoch vyšetrení, hospitalizácií a návštev rôznych lekárov jej až vo februári 2022 diagnostikovali syndróm posturálnej tachykadrie, známy ako PoTS.

Dvadsaťosemročná žena má teda chorobu, ktorá spôsobuje abnormálne zvýšenie srdcovej frekvencie, ku ktorému dochádza po sedení alebo státí, respektíve pri akomkoľvek pohybe mimo horizontálnej polohy.

Aj keď sa po rokoch prišlo na to, čím vlastne Lyndsi trpí, napriek liečbe a predpísaným liekom je bývalá námorná letecká mechanička odkázaná na neustálu starostlivosť svojho manžela. Stále totiž upadá aj trikrát denne do bezvedomia a na nohách vydrží len pár minút.

„Mám alergiu na gravitáciu“

Lyndsi z Bangoru v štáte Maine povedala: „Som alergická na gravitáciu – znie to šialene, ale je to tak. Nedokážem stáť dlhšie ako tri minúty bez toho, aby som sa necítila mdlo, nevoľno alebo rovno neodpadla,“ cituje ženu LAD Bible.

Bývalá členka armády vysvetlila, že prvýkrát sa začala cítiť zle, keď pracovala na lodi v zámorí. Jej symptómy pokračovali a bojovala s chronickou bolesťou, ale lekári nedokázali prísť na to, čo jej je.

V máji 2018 bola pre svoje zdravotné problémy prepustená z armády.

„Cítim sa oveľa lepšie, keď ležím. Celý deň som v posteli – až 23 hodín denne. Nikdy som si nemyslela, že v 28 rokoch budem musieť v sprche používať stoličku. Už nemôžem opustiť svoj dom. Neexistuje žiadny liek, ale som veľmi vďačná za manžela Jamesa a za to, čo mám,“ dodala Lyndsi.

Život sa dal zvládať ešte do roku 2020, kedy sa jej stav z ničoho nič rapídne zhoršil. Vysvetlila, že v októbri toho roku omdlela vo výťahu. Odvtedy musela prestať šoférovať a nemohla sa čo i len zohnúť bez toho, aby sa jej zamotala hlava.

Je s tým vyrovnaná, môže aspoň študovať

Napriek tomu, že užívala betablokátory, ktoré zredukovali jej mdloby na trikrát denne a pomohli jej s nevoľnosťou, stále musí sedieť s prekríženými nohami, aby jej nebolo zle a môže vstať iba na jedenie alebo sprchu.

„Stále nemôžem nič urobiť. Je to naozaj vyčerpávajúce – nemôžem robiť domáce práce a James musí variť, upratovať a pomáhať mi sprchovať sa a umývať sa,“ dodáva Lyndsi.

Lyndsi však dodala, že sa so svojou diagnózou vyrovnala tak, ako to len šlo. „Musela som sa prispôsobiť tomuto novému životu a vyrovnať sa s ním. Používam pomôcky na pohyb, čo mi naozaj pomáha. Som vďačná za to, čo mám a stále môžem študovať hudbu a biznis, čo je úžasné,“ ukončila.