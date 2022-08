Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť život a odhaliť smrtiacu infekciu. Stačí mať po ruke sklenený pohár

Možno ste už aj vy videli, ako človek vo filme zachránil niekomu život tým, že mu zabodol pero do dýchacej trubice. To by ste jednoznačne robiť nemali. Predsa však existuje niekoľko jednoduchých trikov, vďaka ktorým môžete sebe alebo iným zachrániť život. Vďaka tomuto môžete zachrániť človeka, ktorý má v tele nebezpečnú infekciu.

Ak sa vám na tele objavia vyrážky, existuje jednoduchý spôsob, ako zistíte, či ich spôsobila smrtiaca infekcia alebo niečo menej nebezpečné. Zdravotníčka Nikki Jurcutz sa o trik podelila aj na Facebooku, podľa nej takto rodičia môžu zachrániť svoje dieťa. Ako píše portál Daily Mail, ak vyrážka na tele po aplikovaní tlaku zbelie, zrejme nejde o nič vážne. Ak však ostáva farba rovnaká aj pri aplikovaní tlaku, mali by ste urýchlene vyhľadať lekára, môže totiž ísť o život ohrozujúcu infekciu.

Test môžete urobiť napríklad tak, že na mieste, kde sa vyskytla vyrážka, podržíte prst po dobu približne 5 sekúnd. Ak pokožka zbelela a po uvoľnení tlaku opäť sčervenala, je to dobré znamenie. Ďalší spôsob, ako zistiť, či ide o nebezpečnú infekciu, je jemne pritisnúť na postihnuté miesto sklenený pohár.

Ak po pritisnutí a uvoľnení vyrážka nezmenila farbu, vyhľadajte lekársku pomoc. Môže to totiž byť nebezpečná meningokoková infekcia, anafylaktická reakcia, ale aj osýpky. Samozrejme, nie vždy to musí byť známka prítomnosti nebezpečnej infekcie, je však lepšie uistiť sa.

The glass test is one of the most well-known ways of identifying a rash caused by #meningitis and #septicaemia, as it will not fade under pressure.

However, ❗ do not wait for a rash ❗ if you suspect meningitis, as it doesn’t always appear.https://t.co/5ag4hlawnb

— Meningitis Now (@MeningitisNow) October 20, 2021