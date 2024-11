Na Farme dôjde k obrovskému zvratu: Lena spustila plán, jeden z farmárov sa rozhodne odstúpiť

Na Farme ostáva stále dosť farmárov na to, aby sa mohli rozdeľovať na tímy a taktizovať. Teraz to však vyzerá tak, že sa všetci spoja proti jednému. Lena totiž vymyslela plán, ako sa zbaviť najväčšieho manipulátora na Farme a ostatní sa rýchlo pridali.

Posledná epizóda Farmy nechala ľudí v šoku. Farmárom sa totiž dostali do rúk články z novín, ktoré o nich rôzne médiá napísali a mali tak možnosť dozvedieť sa o sebe navzájom opäť niečo nové. Zatiaľ čo sa na niektorých článkoch zabavili, iné ich donútili zamyslieť sa.

Lenin plán

Lena vysvetlila, že sa rozhodne za nikoho nemieni obetovať, no bude sa snažiť o to, aby sa na Farme udržali s Matúšom čo najdlhšie. Rozhodla sa preto, že odhalí Andrejovu skutočnú tvár a poštve na neho zvyšok farmárov.

„Ale myslím si, že všetci sa vieme zhodnúť na tom, že pokiaľ sa nejakým spôsobom nezbavíme Andreja, tak on nás bude obetúvavať týždeň po týždni,“ vysvetlila v poslednej odvysielanej epizóde.

Neskôr sa prihovorila Karolíne a povedala jej: „Keď sa začne o tomto hovoriť nahlas, on dostane mental breakdown (pozn. red. psychické zrútenie) a on pôjde po p*če sám.“ Lena následne vysvetlila, že jediné, čo na Farme Andreja stále drží nad vodou, je verejná mienka a pretvárka, vďaka ktorej si všetci myslia, že je tímový hráč a čestný človek.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Vyzerá to tak, že Lena presne vystihla situáciu a dokonale predpovedala Andrejovo správanie. Po tom, ako sa totiž farmári dozvedeli to, čo sa píše o Andrejovi v novinách, rozhodli sa ho s tým konfrontovať a skončilo to presne tak, ako Lena čakala.

Spojili sa proti nemu