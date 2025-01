Na Európu sa valí niečo zlé: Nebezpečný „sting jet“ môže napáchať obrovské škody. Vieme, kedy dorazí

Tento víkend sa Európa pripravuje na nápor neobvykle silného vetra, ktorý bude mať dramatické vplyvy najmä v západnej časti kontinentu.

Silná víchrica, prichádzajúca z Atlantického oceánu, môže podľa varovaní portálu iMeteo prekonávať všetky rekordy, a tak sa očakáva veľmi zlé, nepriaznivé počasie najmä na Britských ostrovoch, pobreží Francúzska a Pyrenejského polostrova. V porovnaní so západnou Európou bude u nás a v okolitých krajinách však prevládať stabilné počasie, bez výrazných zmien, avšak iná situácia sa očakáva v oblasti, kam silný vietor zasiahne.

Najviac zasiahnuté bude Írsko

Podľa meteorológov bude najviac zasiahnuté Írsko, kde sa pripravujú na veľmi silné nárazy vetra, ktoré by mohli dosahovať až 130 km/h. Meteorologická služba Met Éireann dokonca varuje pred mimoriadne silným vetrom a na piatok vydala červenú výstrahu, čo je najvyšší možný stupeň varovania v krajine.

Zaujímavým javom, ktorý môže tento vietor sprevádzať, je „sting jet“. Ide o úzku oblasť intenzívneho zostupného prúdenia zo stredných vrstiev troposféry, ktorá sa vyskytuje v južnej časti tlakovej níže. Tento jav môže v lokalizovaných oblastiach spôsobovať nárazy vetra, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť až 180 km/h.

Úkaz pripomínajúci chvost škorpióna

To už predstavuje hodnoty, ktoré sa približujú rekordom v Írsku, pričom prúdenie môže byť natoľko silné, že zasiahne nielen pobrežné oblasti, ale aj otvorené moria. Tento fenomenálny prírodný úkaz si svoje meno „sting jet“ získal vďaka tomu, že svojou formou pripomína chvost škorpióna, ktorý je symbolom nebezpečenstva a prudkosti.

Ako upozorňujú odborníci, takáto intenzívna atmosférická aktivita je síce zriedkavá, no ak sa prejaví, môže spôsobiť vážne škody. Je teda jasné, že tento víkend prinesie do západnej Európy extrémne veterné podmienky, ktoré nebudú mať obdoby, a to hlavne v Írsku a okolí, kde sa dá očakávať silná a nebezpečná víchrica.