Myslela si, že ho už nikdy neuvidí. Po ôsmich rokoch dostala telefonát, svojho psíka našla 1 700 kilometrov od domova

Dramatické príbehy so šťastným koncom sú o to emotívnejšie, ak sú ich súčasťou domáci miláčikovia. Podobný príbeh má aj pes Harley, ktorý sa so svojou rodinou stretol osem rokov po tom, čo utiekol zo záhrady.

Stačí chvíľka nepozornosti, respektíve psej zvedavosti a nejeden štvornohý priateľ utečie z vašej blízkosti. Podobne utiekol aj pitbull Harley, ktorý žil s rodinou DeHaanovcov na Floride. Už keď si rodina myslela, že svojho niekdajšieho psa nikdy neuvidí, stal sa doslova zázrak.

Harley, ktorý mal podľa pánov dobrodružnú povahu, zmizol zo záhrady v Lee County ešte vo februári 2014. „Pustila som ho von, aby sa vyvenčil. Keď som sa na sekundu otočila, odbehol do lesov. Vydali sme sa ho hľadať, ale nikdy sme Harleyho nenašli,“ cituje slová majiteľky Betsy CNN Prima.

Rodina sa na Harleyho vypytovala susedov a vyvesila plagáty po okolí, rozosielala tiež príspevky na sociálne siete, nájsť sa ho ale nepodarilo. Nikam neviedlo ani preverovanie Harleyho mikročipu. Pokiaľ si mladého pitbulla vzal niekto k sebe, čip na jeho krku zrejme neskontroloval, a tak sa pes neobjavil v žiadnom registri.

Pomohol mikročip

Pes utiekol zo záhrady rodinného domčeka na Floride. Jeho rodina sa neskôr presťahovala do Missouri, pričom už nikdy si neobstarala ďalšieho psa. Potom ale dostali správu, že ich maznáčika niekto našiel.

Po ôsmich rokoch prišiel zázrak. Harleyho v meste San Carlos Park zazrela Angie Brayová spolu so svojím kamarátom. Pes bol silne podvyživený, len kosť a koža. Podľa jeho nálezkyne bol zároveň dobre vychovaný. „Vyzeral tak šťastný, ako len mohol byť. Okrem toho, že bol veľmi chudý, mal naozaj prerastené pazúry,“ uviedla Brayová.

Nikto nevie, kde bol pes celé tie roky

Žena vzala Harleyho na veterinárnu kliniku, kde vďaka mikročipu zistila telefónne číslo majiteľky. „Správu sme dostali v sobotu. A ja si hovorím: Nie je to podvod? Pretože sme o ňom práve to ráno hovorili. Aký to bol skvelý pes a kde asi môže byť, či je ešte nažive. A potom mi prišla tá správa. A viete, ako vám vždy príde, že Google vás počúva a potom podľa toho ponúka reklamy? Presne tak som si hovorila, že to musí byť podvod a nie je to skutočné,“ popísala svoje prvotné pocity DeHaanová.

Así fue como Betsy DeHaan abrazó de nuevo a Harley tras buscarlo desde el 2014 cuando desapareció en un bosque. Recibió la milagrosa noticia y no dudó en conducir desde Missouri hasta #Florida para recoger a su amado perro.https://t.co/strY7qoh8y — Univision Orlando (@UnivisionOrl) July 8, 2022

Hoci sa medzitým presťahovali do Missouri, stretnutie so svojím psíkom si nemohla nechať ujsť. Betsy DeHaanová tak bez váhania cestovala približne 1 700 kilometrov do Lee County, kde prežila jeden z najšťastnejších momentov svojho života. Kde celý čas Harley bol, sa ale zrejme nikdy nikto nedozvie.