Pomenovali ho po Bin Ládinovi. Vražiadci krokodíl brutálne zabil 80 ľudí, chytali ho 14 rokov

Príbeh krokodíla Usámu sa môže zdať ako z hororového filmu, no opak je pravdou. Toto zviera dokázalo za 14 rokov zabiť desiatky ľudí a priamo tak ohroziť populáciu jedného kmeňa. Domáci dokonca verili, že krokodíl je obdarený magickou silou a nesmrteľnosťou.

Príbehy o vražiadich krokodíloch či žralokoch boli zväčša známe len z filmového prostredia, kde tvorcovia vyzdvihli schopnosti a silu veľkých živočíchov. Jeden podobný scenár sa však udial aj mimo kamier.

Medzi rokmi 1991 až 2005 vyvádzal v Ugande krokodíl Usáma, ktorý dostal meno po známom teroristovi. A čo mali títo dvaja spoločné, bol veľký počet obetí. Usáma chytal ľudí na brehu Viktóriinho jazera, ktoré je zároveň najväčšie v Afrike, pričom niektoré obete si vyhliadol aj počas ich plavby na lodi.

Desiatky ľudí, detí, rybárov a reči o magickej sile

Taktika zabíjania Usámu údajne spočívala, tak ako aj u iných krokodílov, vo vyčkávaní na svoju obeť. Počkal pri brehu jazera a potom uchmatol svoje obete, medzi nimi často aj deti, ktoré potom stiahol na dno jazera.

Miestni obyvatelia kmeňa Luganga si mysleli, že Usáma je nesmrteľný vďaka svojej čírej sile, pričom jeden obyvateľ dediny dokonca hovoril o nadprirodzenosti tohto vodného plaza. V prípade tohto jedinca, druhu krokodíla nílskeho, sa hovorí o takej sile čeľuste, ktorá bez problémov stiahne pod vodu aj dospelú žirafu.

Muž menom Paul Kyewalyanga sa jedného dňa odvážil na plavbu po jazere so svojím bratom Petrom. Ich plavidlo však zasiahol Usáma a Petra po niekoľkominútovom boji stiahol do vody. Ako dodal Paul: „Peter kričal, že mu krokodíl zlomil nohu. Potom sa pustil a odvliekol ho do jazera. O niekoľko dní sme našli jeho hlavu a ruku,“ cituje Unilad.

Odchytenie a prevoz do bezpečia

V roku 2005 bol Usáma konečne zajatý, keď sa miestni ľudia spojili, aby vylákali krokodíla z hlbín jazera pomocou nástrahy vo forme kravských pľúc.

Usámu sa podarilo udržať nažive a dnes je súčasťou šľachtiteľského programu, pričom Alex Mutamba z iniciatívy Ugandy Crocs v tom čase vysvetlil: „Všetky nílske krokodíly, ako Usáma, zožerú ľudskú bytosť, ak budú vnímať, že do ich územia je zasahované. Našim krokodílom sa však darí dobre. Sú zabezpečené, takže sa príliš neobávam,“ hovorí.