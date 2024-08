Myslel si, že v lotérii vyhral 13 miliónov: Muž urobil hlúpu chybu, ostali mu len oči pre plač a prázdne ruky

Kto by nechcel vyhrať v lotérii rozprávkovú sumu? Tento muž si myslel, že sa na neho usmialo šťastie a podarilo sa mu to. Ostal však sklamaný, keď napokon zistil, že pre jednu chybu nič nevyhral.

Myslel si, že vyhral rozprávkovú sumu

Ako píše Mail Online, muž si myslel, že vyhral v lotérii 11 miliónov libier (v prepočte viac ako 13 miliónov eur). Ukázalo sa ale, že došlo k chybe, pre ktorú napokon ostal s prázdnymi rukami. 49-ročný Mark Fletcher používal na stávkovanie aplikáciu. Keď do nej jedného dňa pozrel, neveril vlastným očiam. Čísla v jeho aplikácii sa totiž zhodovali s výhernými. Aplikácia dokonca jeho výhru zdanlivo potvrdila.

Fletcher s obrovskou radosťou kontaktoval spoločnosť Lotto, chcel vedieť, kedy a ako si môže výhru vyzdvihnúť. Dozvedel sa ale zdrvujúcu správu – v skutočnosti nič nevyhral. Myslel si, že v aplikácii došlo k chybe, no spoločnosť trvala na tom, že jednoducho nie je výhercom.

Obrovská rana a sklamanie

Hovorca spoločnosti Lotto vysvetlil, že stávkujúci si môže v aplikácii zvoliť niekoľko sérií 6 čísel. Môže si ich uložiť a porovnávať s predošlými výhernými číslami. Avšak to, že si stávkujúci čísla uloží do aplikácie, neznamená, že ich automaticky použil v rámci tiketu. Ak ich má teda uložené v aplikácii a zhodujú sa s výhernou sériou, neznamená to, že vyhral, pretože si akoby reálne nekúpil tiket.

Mark priznal, že to bola pre neho obrovská rana a sklamanie. Myslí si, že pochybenie je na strane spoločnosti a verí, že keď už nedostal výhru, o ktorej veril, že mu prináleží, mal dostať aspoň nejaké odškodné. Celá situácia mu údajne privodila už nejednu bezsennú noc.