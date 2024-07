Milionárom sa môže stať každý aj bez tvrdej práce: Takáto je rada experta na financie

Niektorí veria, že na to, aby sa stal človek milionárom, treba mať istú dávku šťastia. Iní tvrdia, že je za tým tvrdá práca alebo možno kombinácia oboch faktorov. Odborník na financie ale tvrdí, že milionárom sa môže stať každý, a to dokonca aj bez tvrdej práce. Podľa neho stačí jednoduchá zmena v spôsobe myslenia.

Položte si tieto otázky

Ak informuje Mail Online, Josh Kaufman, autor bestsellerov, podnikateľ a finančný guru, ktorý zasvätil svoj život tomu, aby ľudí naučil, ako fungujú úspešné podniky, sa nedávno stretol so Stevom Bartlettom a diskutoval s ním v jeho podcaste The Diary Of A CEO. Rozhodol sa, že sa aj takouto formou podelí o svoje skúsenosti a vedomosti.

Verí, že každý pri zakladaní spoločnosti začína s rovnakým základom. A každý má šancu vybudovať úspešný podnik a stať sa milionárom. Dôležité je podľa Kaufmana si hneď na začiatku položiť niekoľko zásadných otázok. Hneď na začiatku by ste sa mali pýtať toto: Ako tento podnik vytvára hodnoty?

Ďalšie otázky by mali znieť, ako prilákať ľudí, ktorí budú chcieť a potrebovať hodnoty, ktoré vytváram? Ako ich presvedčím, aby vytiahli peňaženky a dali svoje peniaze práve môjmu biznisu? Ako dokáže biznis naplniť očakávania platiacich zákazníkov? Na záver tá najdôležitejšia otázka: Dokáže podnik zarobiť dosť na to, aby to majiteľovi, ale aj zamestnancom stálo za to? Aby sa im vyplatil všetok ten čas, energia a úsilie, ktoré investovali?

Milionárom sa môže stať každý

Kaufman dodáva, že porozumenie biznisu takýmto systematickým spôsobom je podľa neho superschopnosťou. Verí, že tieto otázky platia univerzálne, pre malý či veľký podnik a zodpovedať by ich mal každý, kto sa púšťa do podnikania. Dokonca aj ľudia, ktorí nezakladajú vlastnú spoločnosť môžu z týchto otázok čerpať a profitovať, pretože takéto myslenie vám môže pomôcť získať prácu snov. Je totiž dôležité vedieť, čo je a čo nie je pre fungovanie biznisu dôležité.

Kaufman dokonca verí, že milionárom sa môže stať aj ten, kto nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti súvisiace s podnikaním. Základom je pýtať sa, ako dokážete vytvoriť hodnoty, ktoré iní ľudia budú chcieť a potrebovať.