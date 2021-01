Myslel si, že lietanie je ako šoférovanie a pri prvom lete havaroval. Ako prvý človek však dokázal pristáť na lodi

Pri pohľade na dnešné moderné lietadlá, ako aj na obrovské lietadlové lode vybavené stíhačkami, je ťažké si predstaviť, že pred vyše storočím, bolo lietanie v podstate iba v plienkach. Nepochybne najväčším míľnikom v dejinách letectva je let bratov Wrightovcov v roku 1903. Nemenej významnou udalosťou bol však aj vzlet a tiež pristátie s lietadlom na lodi. Práve pristátie s lietadlom sa uskutočnilo po prvýkrát pred 110 rokmi, čím prišlo k pomyselnému prvému spojeniu letectva a námorníctva, ktoré je odvtedy previazané až dodnes.

Aby sme sa dostali až k pristávaniu na lodi, musíme sa posunúť o niekoľko rokov dozadu a to do roku 1886, keď sa v americkej Iowe narodil Eugene Burton Ely. Po ukončení ôsmej triedy si urobil maturitu a aj keď sa občas uvádza, že nastúpil na vysokú školu, také záznamy neexistujú.

Búrlivák za volantom

V roku 1904 sa zamestnal ako šofér auta katolíckeho reverenda Smytha v okrese Johnson County v Iowe. Zbožňoval rýchlu jazdu a napodiv, tú mal rád aj samotný reverend. V jeho červenom aute značky Franklin dokonca Ely vytvoril rýchlostný rekord medzi mestami Iowa City a Davenport.

Ely sa potom presťahoval do San Francisca a chvíľu tam pôsobil ako predajca áut. Následne sa v roku 1907 oženil a viackrát sa presťahovali. Napokon prišli do mesta Portland a Ely začiatkom roka 1910 začal pracovať u investora E. Henry Wemma.

Pilotovanie ako šoférovanie

Éra letectva vtedy iba začínala a Wemme si kúpil jeden z prvých dvojplošníkov od Glenna Curtisa a získal výhradné právo na predaj jeho lietadiel pre severozápadný Pacifik. Wemme však nebol pilot, no Ely, keďže si myslel, že pilotovanie je rovnako jednoduché ako šoférovanie, povedal, že on to vie.

Namiesto úspechu však pri prvom lete havaroval a keďže cítil za svoje konanie zodpovednosť, havarované lietadlo od Wemma odkúpil. Následne ho opravoval niekoľko mesiacov a keď sa mu to podarilo, opatrne sa na ňom naučil aj lietať.

Začal podnikať stále dlhšie a dlhšie lety a všimol si ho aj samotný konštruktér lietadla, Glenn Curtis, pre ktorého následne Ely začal pracovať. 5. októbra získala Ely pilotný preukaz číslo 17 od Aero Club of America.

Námorné letectvo

V tom mesiaci, keď Ely získal letecký preukaz, sa spolu s Curtisom stretli s kapitánom Washingtonom Chambersom. Ten dostal od ministra námorníctva úlohu, aby zistil, aké je vojenské použitie letectva v námorníctve.

Ako prvá vznikla otázka, či je vôbec možné, aby lietadlo z lode dokázalo odštartovať a, samozrejme, na nej aj bezpečne pristáť. Na ľahkom krížniku USS Birmingham bola postavená provizórna drevená plošina dlhá 25 metrov a široká 7 metrov.

Vzlet a pristátie

Za pilota bol určený práve Ely. 4. novembra 1910 s lietadlom Hudson Flyer odštartoval z plošiny na USS Birmingham. Lietadlo po opustený plošiny začalo klesať a kolesá sa už dotkli vodnej hladiny. Následne sa mu však podarilo vzlietnuť a potom aj bezpečne pristál na pláži.

O dva mesiace neskôr, 18. januára 1911 nasledovala ešte ťažšia úloha a to pristátie na lodi. Ely sa vzniesol z neďalekej štartovacej dráhy a pristál na krížniku USS Pennsylvánia kotvenom v San Franciscu, na ktorom vybudovali pristávaciu dráhu dlhú 40 metrov a širokú 10 metrov.

Okrem vôbec prvého pristátia na lodi sa tiež prvýkrát použil brzdiaci záchytný systém tailhook, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou pristávania na lietadlových lodiach.

Ely si pristátie pochvaľoval a reportérovi povedal, že to celé bolo vlastne veľmi jednoduché. “Myslím, že toto pristátie by sa dalo bez problémov úspešne zopakovať deväťkrát z desiatich pokusov,” povedal vtedy Ely.

Rýchla smrť

Elymu sa myšlienka námorného letectva zapáčila a Chambersa požiadal, aby ho v ňom zamestnal. Problém však bol, že americké námorné letectvo ešte vtedy nebolo organizované a iba vznikalo, no Chambers mu prisľúbil, že bude na neho myslieť.

Nikto však nemohol vedieť, že Ely už čoskoro navždy dolieta. 19. októbra 1911, keď lietal na leteckej výstave v štáte Georgia, začalo jeho lietadlo pri manévri padať. Ely, keďže nebol vysoko, tak z lietadla vyskočil, no zlomil si krk a o pár minút bol mŕtvy. V deň jeho 25. narodenín prepravili pozostatky do jeho rodiska na pohreb.

V roku 1933 mu kongres posmrtne udelil armádne vyznamenanie Distinguished Flying Cross za mimoriadny prínos námorného letectva v USA. Eugene Burton Ely sa za svoj krátky život navždy zapísal do histórie letectva a tiež námorníctva a stal sa človekom, ktorý pred 110 rokmi letectvo a námorníctvo už nerozlučne spojil dokopy.