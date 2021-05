Mužovi z Rakúska pri operácii omylom amputovali nesprávnu nohu. Teraz príde o obe končatiny

Keď však urobia chybu, môže to skončiť fatálne. V tomto prípade síce pacient nevydarený zákrok prežil. Kvôli pochybeniu lekárov v susednom Rakúsku však príde o obe nohy.

Klinika Freistadt v Rakúsku sa pacientovi ospravedlnila za tragickú chybu. Pacientovi totiž počas chirurgického zákroku amputovali nesprávnu nohu, píše portál The Guardian. Pacient vy vyššom veku trpí niekoľkými ochoreniami. Jedno z nich zasiahlo aj jeho nohy, a to do takej miery, že jedna z nich musela byť pacientovi 18. mája amputovaná.

Po zákroku však ostali lekári v šoku. Ukázalo sa totiž, že noha, ktorú 82-ročnému mužovi amputovali, bola tá nesprávna. Pochybenie si nemocnica prvýkrát všimla až v čase po operácii, keď pacientovi vymieňali obväzy. Nemocnica sa snaží zistiť, ako presne k pochybeniu došlo a ako sa niečo také mohlo vôbec stať.

Ako informoval portál Heute, pacient si kvôli svojim ochoreniam spočiatku nevšimol, že došlo k tragickému omylu. Zdá sa, že k chybe došlo tesne pred operáciou, v čase, keď bolo potrebné označiť nohu, ktorá mala byť amputovaná. Pacient bude musieť podstúpiť ďalší zákrok, počas ktorému mu v polovici stehna amputujú nohu, ktorá mala byť operovaná pôvodne. Mužovi bola poskytnutá psychologická pomoc.