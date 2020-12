Muži plačú aj nosia ružovú. Úspešná kampaň upozorňuje na toxickú mužnosť aj to, aká je nebezpečná

Učíme sa, ako sa správajú muži a ako sa správajú ženy. Ženy sú prehnane emocionálne, na druhej strane, muži by svoje emócie prejavovať nemali. Plakať je zakázané a objať iného muža je neprípustné.

Aj muži majú nárok plakať a požiadať o pomoc

Organizácia s názvom Renaissance Youth Leaders Forum (RYLF) sa rozhodla spustiť prostredníctvom sociálnych sietí kampaň, ktorá je zameraná na prekonávanie sociálnych, kultúrnych, ekonomických či politických rozdielov. Ako píše portál Bored Panda, cieľom kampane je pozitívna zmena v spoločnosti. Kampaň zameraná na toxickú maskulinitu bola oficiálne spustená ešte 21. novembra, pričom jej poznávacím znamením sú hashtagy #FightTheStigma a #UNMUTE.

Toxickej maskulinite čelí takmer každý jedinec, a to v online, ale aj v offline svete. Súčasťou kampane je séria fotografií, ktoré poukazujú na to, že každý má nárok plakať či nosiť ružové oblečenie a nemal by byť za to súdený a kritizovaný. Spoločnosť nás však učí, že muž plakať nesmie a nemôže dávať najavo emócie ani žiadnym iným spôsobom. Musí ich potlačiť a byť navonok silný. Takto však narúša vzťah muža k sebe samému a poznačené sú aj vzťahy s okolím.

Násilie je vnímané ako prejav sily a nadradenosti a vyžaduje sa, aby muž za každých okolností udržal zdanie, že ho nič nerozruší. V opačnom prípade je muž považovaný za slabého a zšenštilého. Ako však informuje American Psychological Association, takýto postoj je škodlivý nielen pre mentálne zdravie, ale aj pre to fyzické a negatívne vplýva aj na školský či pracovný výkon.

Kto určuje definíciu maskulinity?

Okrem toho, omnoho častejšie sa hovorí o mužoch, ktorí vykonali zločin, kým o ženách vo väzení sa nehovorí takmer vôbec. Od mužov sa očakáva, že sa nebudú báť ničoho alebo svoj strach nedajú navonok najavo. Je považované za divné, ak muž požiada o pomoc. Každý jeden človek je ovplyvnený tým, čo od neho očakáva spoločnosť, každý z nás má vyčlenenú úlohu, ktorú máme plniť, či už sa na to dívame z náboženského, politického či z iného hľadiska.

Ako však píše portál Medical News Today, každý by mal mať vlastnú definíciu toho, kým je a mal by sa jej držať vždy, pokiaľ tým neubližuje sebe alebo iným. Aj muž má právo prežívať širokú škálu emócií. Je v poriadku, ak je muž zraniteľný a ak požiada o pomoc. To neznamená, že je potrebné zbaviť sa maskulinity úplne, každý môže byť považovaný za silného dobrodruha. Jednoducho povedané, každý má nárok maskulinitu definovať spôsobom, aký mu najviac vyhovuje.