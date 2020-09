Muž zomrel po tom, ako každý deň jedol pelendreky. Takto predídete tomu, aby sa vám nestalo to isté

Dôkazom je muž, ktorého pripravila o život nadmerná konzumácia jeho obľúbenej sladkosti. Každý deň si totiž doprial balenie pelendrekov zo sladkého drievka.

Život ho stála jeho obľúbená sladkosť

Väčšina z nás má svoju obľúbenú sladkosť, ktorú je ťažké prestať jesť. Neraz nestačí ani jedno balenie a človek dokáže na posedenie zjesť tabuľku čokolády či balíček čipsov. Práve obľúbená sladkosť pripravila o život Američana z Massachusetts, ktorý si denne po dobu niekoľkých týždňov doprial aj jeden a pol balíčka pelendrekov zo sladkého drievka, informuje časopis New England Journal of Medicine. 54-ročný muž spočiatku nepociťoval žiadne príznaky toho, že by niečo nemalo byť v poriadku. V reštaurácii rýchleho občerstvenia však náhle skolaboval a dostal srdcový infarkt.

Záchranné zložky dorazili na miesto o 10 minút neskôr a zistili, že u muža došlo k ventrikulárnej fibrilácii, následkom ktorej jeho srdce nebolo schopné riadne pumpovať krv a zásobovať telo kyslíkom. Muža sa lekári pokúšali oživiť na mieste aj za pomoci elektrošokov skôr, ako ho previezli do nemocnice. Vyšetrenia ukázali, že muž mal v krvi extrémne nízku hladinu draslíka, za to však v jeho moči ho namerali nadmerné množstvo.

Zabila ho hypokalémia

Muž musel byť pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu, jeho telo sa však nedokázalo zotaviť a napokon došlo k zlyhaniu obličiek. O 32 hodín neskôr muž napokon muž zomrel.

Neskoršie vyšetrenia ukázali, že zomrel na následky nadmernej konzumácie pelendrekov zo sladkého drievka. Tie totiž obsahujú kyselinu glycyrizínovú, ktorá môže pri konzumácii nadmerného množstva spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, hypokalémiu (stav, kedy hladina draslíka v krvi dosahuje nebezpečne nízke hodnoty), metabolickú alkalózu (v tele rastie koncentrácia hydrogénuhličitanov a niektorých katiónov, najmä sodíka).

Kyselina glycyrizínová môže okrem toho vyvolať aj zlyhanie obličiek a fatálnu srdcovú arytmiu, ktorá napokon stála život aj spomínaného muža. Lekári však v správe dodávajú, že pelendreky so sladkým drievkom neboli jedinou príčinou úmrtia, aj keď k zlyhaniu organizmu prispeli. Podľa správy muž nežil práve najzdravším životným štýlom, smrť však zapríčinila najmä hypokalémia.

Ako píše portál The Guardian, už aj malá dávka sladkého drievka môže zvýšiť krvný tlak a spôsobiť zdravotné ťažkosti, a to najmä ľuďom vo veku nad 40 rokov. Túto zložku neobsahujú len pelendreky a cukríky, ale aj niektoré druhy piva, žuvacieho tabaku, čaje a ďalšie výrobky, ktoré ľudia bežne konzumujú. Aj preto by ste si mali dávať pozor a nekonzumovať sladké drievko vo vysokej miere.