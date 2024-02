Zistite, aká ste finančná osobnosť: Podľa expertov vám to môže uľahčiť život a pomôcť zarobiť viac peňazí

Každý z nás si z domu od rodičov odnáša isté finančné návyky. Niekto v ruke obracia každý cent, iný zas neváha aj posledný cent minúť na niečo, čo prinesie radosť. Zistite, aká ste finančná osobnosť a ako vám to môže uľahčiť život.

Ako informuje web Money Today, čoraz viac finančných odborníkov si myslí, že vedenie rozpočtu a pochopenie toho, ako fungujú financie, je len polovicou úspechu. Veľmi dôležité je aj chápanie toho, aká ste finančná osobnosť, teda ako s peniazmi interagujete a aký k nim máte postoj, no často sa to prehliada.

Experti na financie vytvorili zoznam niekoľkých typov finančných osobností na základe vzťahu k peniazom. Je málo pravdepodobné, že dokonale zapadnete len do jednej z kolóniek. Navyše, časom a následkom okolností sa finančná osobnosť môže meniť. No uvedomenie si toho, do ktorej kategórie patríte, vám môže pomôcť v budúcnosti robiť lepšie finančné rozhodnutia.

Kompulzívny šetrič

Radi hľadáte výhodné ponuky a tešíte sa, keď si skontrolujete svoj účet a vidíte, že jeho hodnota neustále rastie? Ak áno, možno ste kompulzívny sporiteľ. Tento typ osobnosti má často zlé spomienky na peniaze (alebo ich nedostatok) z detstva a sporenie peňazí považuje za kľúč k tomu, aby už nikdy nezažil to isté. Ak do tejto kategórie patríte aj vy, majte vždy pripravený finančný plán a rozpočet.

Ľudia sa môžu stať kompulzívnymi šetričmi, pretože nevedia, koľko peňazí potrebujú na dosiahnutie svojich finančných cieľov. Chcú sa vyhnúť nadmernému míňaniu, no môže to dospieť do štádia, že sa vyhýbajú akýmkoľvek výdavkom. Finančný plán vám môže pomôcť pochopiť, že s rozumom predsa len míňať a investovať môžete bez toho, aby ste ohrozili svoje ciele.

Kompulzívny míňač

Ak žijete filozofiou, že peniaze si so sebou na druhý svet aj tak nevezmete a míňate ich bez výčitiek svedomia, ste zrejme kompulzívny míňač. Táto osobnosť má tendenciu viac míňať, aby mala pocit kontroly nad svojím okolím, prípadne pocit sebaúcty alebo hodnoty. Často ide o deti kompulzívnych šetričov a je to reakcia na to, že predtým míňať nemohli.

Ak patríte do tejto kategórie, odborníci radia stanoviť si pred nákupmi istý časový limit. Ak na niečo chcete minúť (nehovoríme o potravinách a iných nevyhnutných výdavkoch), počkajte predtým niekoľko dní a až potom urobte definitívne rozhodnutie. To môže pomôcť predísť reakčným, emotívnym rozhodnutiam o výdavkoch bez toho, aby ste o nich premýšľali.

Neukladajte údaje o svojej karte u online predajcov. Ak vám nákup bude trvať dlhšie a budete nútení údaje zadávať nanovo, budete mať viac času na premyslenie. Odborníci tiež radia vytvoriť si rozpočet, v ktorom budú vybalansované výdavky, ale aj príjmy.

Kompulzívny zarábač

Do tejto kategórie spadáte, ak neustále hľadáte spôsoby, ako zarobiť viac a netrápia vás výčitky svedomia, ak uprednostníte prácu. Kompulzívnych zarábačov viac než čokoľvek teší aj to, ak si iní ich finančné úspechy všímajú a chvália ich. Zarábač ale nikdy nebude mať pocit, že má peňazí dosť a nasýtiť sa nevie ani chvály.

Podľa expertov je dôležité uvedomiť si, prečo sa snažíte zarábať. Nie je dôležité zarábať len preto, aby sa vaše konto a ego nafukovali ako balón. Je dôležité mať stanovené ciele a pracovať na ich dosiahnutí. Samotné zarábanie peňazí by totiž nemalo byť prioritou, ale to, čo s nimi chcete a môžete urobiť.

Ľahostajný k peniazom

Do tejto kategórie patríte, ak si uvedomujete, že k životu potrebujete peniaze, ale netrávte veľa času ich spravovaním alebo prílišným premýšľaním o nich. Možno ich spravovanie prenechávate niekomu inému, napríklad partnerovi. Takýto prístup nie je problémom, až kým nenastane krízová situácia. Nakladanie s peniazmi je podľa expertov trochu ako vzťah – ak svojho partnera ignorujete, nie je pravdepodobné, že sa vytvorí obojstranne prospešný vzťah. Je preto dôležité naučiť sa aspoň základy nakladania s osobnými financiami a ak sa dá, peniaze investovať.

Šetrič, ktorý peniaze následne rozhádže

Ste si vedomí toho, že si potrebujete niečo našetriť, no následne vás posadne túžba všetky peniaze minúť? Potom do tejto kategórie patríte aj vy. Problémom ale je, že takíto ľudia robia často neuvážené rozhodnutia a nákupy, ktoré následne ľutujú. Ak si mesačne odkladáte na sporenie 100 eur, 30 si odložte na účet, ktorého sa jednoducho nedotknete a 70 na účet, na ktorom si síce šetríte, no môžete naň siahnuť a niečo z neho minúť. Ak sa vám podarí našetriť, stanovte si rozpočet, ktorým si následne urobíte radosť, no neprekračujte ho.

Gambler

Vyhľadávate vzrušenie a ste ochotní riskovať? Ak áno, možno ste tiež finančným gamblerom. Tento typ osobnosti sa často presviedča, že riskuje, aby zväčšil svoj majetok, hoci v skutočnosti sa len necháva uniesť vzrušením zo samotného riskovania. Podľa odborníkov riskovanie nemusí byť zlé, no je dôležité rozumieť tomu, čo robíte. Je dôležité nájsť si bezpečné spôsoby riskovania a chrániť sa pred priveľkými stratami. Dávajte si pozor aj na finančné podvody, pretože lákadlo neuveriteľného výnosu môže byť príliš silné.

Večný ustráchanec

Do tejto kategórie patríte, ak máte neustále strach bez ohľadu na to, koľko peňazí máte. Ľudia sa často obávajú preto, lebo svetu peňazí nerozumejú. Je preto vhodné vzdelávať sa a ak je to potrebné, vyhľadať rady a pomoc odborníka na financie. Napíšte si zoznam spôsobov, ako viete dobre narábať s peniazmi. Dodáte si tým sebavedomie. Napríklad, pochváľte sa za to, že sa vyhýbate dlžobám, vždy máte všetko načas zaplatené a odmeňte sa za to niečím malým.