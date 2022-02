Muž trpel migrénami, nasledovala séria mozgových príhod. Doktori mu v mozgu objavili vzácnu čiernu pleseň

Tyson Bottenus z ostrova Rodos prišiel k doktorovi s bolesťami hlavy.

Ako píše portál Providence Journal, túto diagnózu ale muž určite nečakal.

Pleseň sa mu do tela pravdepodobne dostala počas dovolenky

Predtým, ako mu bola diagnostikovaná čierna pleseň v mozgu, inak zvaná ako Cladophialophora bantiana, muž podstúpil celkovo tri biopsie mozgu, aspoň dve punkcie v chrbtici a nespočetný počet vyšetrení MRI, CT a krvných testov.

„Doktori boli šokovaní hlavne preto, že táto diagnóza je nesmierne vzácna,“ ozrejmil Bottenus, „Prvé dve biopsie boli neúspešné. Tá tretia mala odhaliť rakovinu, na ktorú to všetci doktori tipovali. Miesto toho mi našli čiernu pleseň rastúcu priamo na mozgu. Moja neurochirurgička povedala, že ju doslova videla voľným okom.“

Nie je jasné, akým spôsobom sa pleseň dostala do Tysonovho tela. Doktori tipujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou za to môže jeho úraz na bicykli z roku 2018, keď si počas dovolenky v Kostarike oškrel lakeť natoľko, že potreboval zdravotnú pomoc.

O pár týždňov po udalosti začal Tyson trpieť intenzívnymi bolesťami hlavy. Postupne došiel do fázy, kedy mu dokonca ochrnula časť tvárového svalstva a spadol mu kútik na perách.

Lieky vysadil zo strachu z pandémie, o chvíľu na to dostal sériu mozgových príhod

Po sérii vyšetrení doktori našli dve čierne bodky na mozgu, ktoré výrazne pripomínali rakovinu. Vtedy už bola bolesť tak neznesiteľná, že Tyson musel opustiť svoju prácu na jachte. Potom, čo sa vylúčilo HIV, rakovina, borelióza a tuberkulóza, sa jeho stav stále zhoršoval,

Steroidy, ktoré bral, mu oslabovali imunitu a keď prišla pandémia, zo strachu o vlastné zdravie ich vysadil bez lekárskeho dozoru. Chvíľu na to ho prijali do nemocnice so sériou slabých mozgových porážok, vďaka ktorým videl dvojmo a nevedel poriadne písať ani komunikovať tak, ako predtým.

Niekoľko rokov sa Tyson vyrovnáva s tým, že ho čaká istá smrť. Do dnešného dňa lieky nepomáhali. Doktori mu ale nedávno nasadili nový druh antimykotík, vďaka ktorým sa jeho stav zlepšuje.

Hoci má stále problémy a podľa jeho slov „nemôže prejsť po ulici bez toho, aby sa nestratil“, jeho stav sa pomaly zlepšuje – vracia sa mu normálne videnie i schopnosť písania a dnes už dokáže napísať súvislých 20 strán.

„Predtým, ako sa toto všetko stalo, som si bol tak veľmi istý sám sebou – ale táto kapitola ma naučila skutočne prijať neistotu života,“ povedal. „Nikto neočakáva, že sa mu v mozgu jedného dňa objaví pleseň. Bolo dôležité spraviť si bilanciu vlastného života a zistiť, kto vám môže pomôcť problémy vyriešiť.“