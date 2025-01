Muž spustil kameru do „najnebezpečnejších hlbín na svete“. Záznam z hĺbky 25 metrov vydesil aj skúsených potápačov

Tento úsek je posiaty sériou vodopádov a perejí s obrovskou silou prúdu. Strid je preto neslávne známy tým, že je mimoriadne nebezpečný. Oblasť neraz obleteli správy o tragických nehodách, ktoré skončili utopením po tom, ako obete vsal do svojich hlbín smrtiaci vodný prúd. Okrem toho leží priamo v obľúbenej turistickej oblasti vyhľadávanej pre svoj idylický a malebný charakter.

Pri pohľade na nádhernú prírodu v oblasti bývalého anglického grófstva Yorkshire je ľahké zanedbať číhajúcu hrozbu vodnej plochy. Ako informuje Yorkshire Dales, niektorí „blázniví návštevníci sa pokúšajú cez dunivú priepasť preskočiť“.

„Zlyhanie je však vždy smrteľné, pretože nie je zaznamenaný žiadny prípad, že by niekto prežil pád do búrlivých vôd Stridu, ktoré nemilosrdne vtiahnu obeť do podvodných jaskýň a erodovaných tunelov, ktoré sa ukrývajú pod každou stranou skalnatého kanála.“

Najnebezpečnejší vodný úsek na svete

Strid si aj z toho dôvodu neraz vyslúžil prezývku „najnebezpečnejší vodný úsek na svete“. Oblasť, ktorá je objektom vedeckého i verejného záujmu, sa v roku 2021 rozhodol preskúmať aj digitálny tvorca obsahu Jack Harding.

Youtuber si dal za cieľ zachytiť vnútro vodného úseku na kamerovom zázname. Urobil tak pomocou amatérsky poskladaného aparátu zloženého z kamery GoPro, ktorú prácne pripevnil k baterke na dlhú šnúru pomocou eskapásky a izolepy. O výsledky sa podelil na svojom profile jack a snacks na sociálnej sieti YouTube.

Úsek, ku ktorému Jack pomocou kamery dosiahol, mal byť v hĺbke 25 až 30 metrov. A pokiaľ kohosi nevydesila desivá história úseku, Jackov kamerový záznam to určite dokázal.

Vzduchové bubliny v takejto hĺbke sú desivé…

Komentujúci poukázali hlavne na vzduchové bubliny, ktoré boli v neprimeranej hĺbke a v šialenom množstve. Podľa jedného z komentujúcich, záznam „vzduchových bublín v hĺbke 25 až 30 metrov“ je „najstrašnejšia vec, aká existuje“.

„Ukazuje to, aký silný je v tomto bode zostupný prúd. Ak dokáže nasať vzduch do takej hĺbky, potom je ľahké pochopiť, prečo sa osoba, ktorá tam spadne, už nikdy nevynorí.“

Ďalší komentujúci napísal: „Ako potápač si neviem predstaviť nič desivejšie, než vidieť vzduchové bubliny v tejto hĺbke… Nasať vzduch do takejto hĺbky vyžaduje extrémne množstvo energie… Úprimne som v šoku z toho, že sa ti podarilo tú kameru vynoriť.“

Nakoniec, zábery ako tento by mali byť dostatočným varovným signálom pre každého, kto podceňuje silu vody. Pod videom sa objavil dokonca komentár, ktorý odporúča, aby učitelia Jackov záznam „ukázali žiakom vo svojich triedach“.

„Keď si vyťahoval kameru, skutočne som mal pocit, že som niekto, kto sa snaží oslobodiť sa z prúdu. Je jasné, prečo má toto miesto 100-percentnú úmrtnosť. Šialene desivé.“