Takmer nám vybielili účet: Podľa týchto varovných signálov sme na poslednú chvíľu rozoznali, že ide o podvod

Zbavujeme sa všetkého, z čoho „nevyžaruje radosť“, ako by to opísala japonská profesionálna minimalistka Marie Kondo. Z bytu sme povynášali krabice plné nefunkčných káblov, krabičiek, kníh a rôznych predmetov. Cestou večerným mestom sme 1. januára hodinu hľadali kôš na šatstvo, ktorý by v našom meste bol verejne prístupný, a to hneď dva večery po sebe.

V procese nastáva významná otázka – ako sa všetkého zbaviť čo najrozumnejšie? Organizovanie bytu vás donúti premýšľať o zvláštnych veciach – napríklad, že takú striebornú tácku, ktorú doma nikto nevyužíva, je najefektívnejšie odniesť do záložne. Vzápätí si s rodinou striháte o to, kto z vás sa podujme na takýto výlet, do ktorého sa nikomu doma nechce.

Do recyklačných možností sa dostal aj herný volant Thrustmaster Ferrari Racing Wheel Red Legend Edition, ktorý, hoci je vo funkčnom stave, klasicky nikto doma nevyužíva. Podujala som sa na zhodné riešenie – nahodiť herný artefakt na Facebook Marketplace v dobrej viere, že si ho hádam nájde akýsi milovník videohier.

Vtipný inzerát nabral rýchly spád

A tak som nahodila vtipný, obsahovo veľmi odľahčený inzerát aj s krásnym dizajnom z Canvy s grafikou F1, a to hneď do piatich regionálnych skupín.

Doplnila som ho brutálnymi vlastnosťami – napríklad, schopnosťou mimoriadneho zrýchlenia, ľahkého servisovania, dispozíciou automatu a značkou superbrand.

Krátko po nahodení sa mi ozvala nádejná klientka. „Dobrý deň. Je toto ešte k dispozícii? Je stav dobrý?“

Phishingové útoky nie sú žart!

Ja som ako správna novopečená „business woman“ odpísala ihneď. Pani Miroslava sa ma vzápätí opýtala, či je možné odoslať objednávku cez Packetu do Čadce. Po krátkej diskusii doma sme sa rozhodli, že napriek vyššiemu riziku to pôjde. Odpísala som jej súhlasne, vypýtala som si však peniaze za poštovné vopred. „Pre prípad, že by ste balíček nevyzdvihli – zvyšok mi pokojne vyplaťte na dobierku.“

Phishingové útoky dnes len v malom vyzerajú ako vyskakovacie okienko s nadpisom „Vyhrali ste iPhone!“ Sú rafinované a nenápadné.

Ako človek s nosom a šiestym zmyslom na podvodníkov – cez ktorého neprešiel ani (dnes už uväznený) vykrádač barov, ktorého som obsluhovala celú noc počas bývania v Olomouci a okradnúť sa nenechala -, som pri tejto komunikácii musela skutočne dlho váhať, či panej nekrivdím a či v skutočnosti ide o podvod.

Nasledujúce veci som si všimla počas konverzácie:

Profil na sieti Facebook: Pani Miroslava mala účet na Facebooku aktívny od roku 2023. Mala 16 priateľov, účet na Facebooku zamknutý.

Jej profil vyzeral ako celkom typický „mamičkovský“ profil. Profilovú fotku (z dôvodu, že v redakcii veríme, že ide o fotografiu ukradnutú) sme sa rozhodli cenzurovať, išlo však o čiernobiele selfie ženy s blond vlasmi v strednom veku.

Zvláštna požiadavka: Ak niekomu odosielate balíček, peniaze sa určite takýmto spôsobom neriešia. Na tejto časti komunikácie bolo zvláštne úplne všetko, od požiadavky, že pani „mi pošle kuriéra“, po žiadosť, aby som si peniaze vybrala cez externý link.

Zvláštne bolo aj, že hoci som príspevok poslala do regionálnych skupín na východnom Slovensku, pani „žila“ v Čadci.

Komunikácia v Messengeri: Ani odpisovanie počas veľkej časti našej konverzácie vôbec nepôsobilo zvláštne. Odpovede prichádzali postupne, otázky boli relevantné a k veci. Odpisovala štylisticky správne, dokonca vety ukončovala bodkami, avšak stále je to čosi, čo nie je bežné u staršej generácie na sociálnych sieťach.

Z profilu mi dokonca dorazil aktuálny screenshot z telefónu iPhone so stránkou Packety.

Čosi iné to bolo v momente, kedy som podvod rozoznala. Keď som údajnej pani Miroslave poslala neveľmi slušnú správu (motiváciou bola hlavne zvedavosť, či bude odpoveď generovaná), dostala som po troch minútach takúto mrazivú odpoveď.

V tomto momente (už som mala skontrolované všetko v telefóne, mobil stokrát prejdený antivírusom, premazaný, po kontrole účtov, pričom som aj nahlásila phishing na všetky využité platformy) som pani Miroslave poslala poslednú, trochu štipľavú správu, na ktorú mi už po akademických troch minútach neodpísala.

Zvláštne linky: Hoci som mala svoje obavy, jasne červený výkričník mi začal pumpovať v zadnej časti mozgu až v momente, kedy som sa nachádzala na stránke údajnej „Packety“.

Podvodníka jasne prezradili linky – zvláštny, pravdepodobne náhodne generovaný e-mail, zvláštny link na Packete, v cenzurovanom znení (hviezdičky predstavujú rôzne čísla) ako https://packetask.******/live/6335.

Pre porovnanie prikladám screenshot rozbaľovacieho linku skutočnej Packety, v ktorom som cenzurovala niektoré položky, pre ochranu svojich vlastných osobných údajov.

Nakoniec, na stránke falošnej Packety bol desivý link na „Získejte peníze“ uvedený v českom jazyku, čo nekorešpondovalo so zvyškom portálu.

Zvláštna adresa: Nakoniec som si overila aj údajnú adresu pani Miroslavy, ktorá bola uvedená v linku. Na Google Maps som objavila adresu nemenovanej industriálnej budovy v Čadci. To však nie je pravidlo – páchateľovi nič nebráni v tom, aby zadal reálnu adresu domu nejakého ničnetušiaceho chudáka.

Opatrnosti nie je na internete nikdy dosť

Na svojej oficiálnej stránke píše skutočná Packeta k phishingu toto upozornenie:

„Packeta neponúka službu prevodu peňazí inému užívateľovi prostredníctvom platobnej brány ani prostredníctvom bankomatov, či iných automatov.“

Portál na svojom webe opísal našu situáciu do bodky.

„Podvodník vás kontaktuje, že má záujem o kúpu. Vám, ako predávajúcemu, potom zašle informáciu: po tovar posiela kuriéra z Packety. Peniaze za tovar vraj zaslal prostredníctvom služby spoločnosti Packeta. Na ich vyzdvihnutie je potrebné zadať údaje o platobnej karte. Pošle vám odkaz na web, ktorý sa podobá na internetovú stránku Packety. Ak zadáte údaje o svojej platobnej karte, cez podvodný web sa vaše údaje dostanú k podvodníkovi a ten vás následne okradne o finančné prostriedky.“

Nakoniec ešte raz vystríhame – pozor, internet je dnes veľmi nebezpečné miesto. Dajte pozor na online aktivitu deduškov a bábušiek, vystríhajte svojich najmladších.

Podvodníci rastú spolu s vývojom, vymýšľajú útoky, ktoré môžu obísť, i technologicky gramotnejších členov komunity. My sme mali pekelné šťastie, vy však v žiadnom prípade nebuďte hlúpi ako my a nikdy, nikdy, nikdy na nič podozrivé neklikajte!

Majte vždy v telefóne funkčný, overený antivírus – tie účinné stoja 10 eur ročne, mnohé detekujú podvodníkov už v momente odoslania správy.

Dúfame, že aj vaše účty máte chránené na niekoľkokrát. My sme všade tisíckrát zabezpečení, na každom účte máme minimálne dvojitú autorizáciu, nastavené nízke limity. Máme antivírus, zakázané automatické platby. Nelezieme na podozrivé stránky a neklikáme na príliš dobré reklamy.

V neposlednom rade – všetko toto by nám bolo nanič, pokiaľ by sme vyplnili údaje o kreditnej karte a odoslali ich podvodníkovi. Nikdy, nikdy, nikdy nikam nezadávajte svoje údaje, dokiaľ si nie ste na tritisíc percent istí, že ide o overený portál. Zdanie klame.

Zostaňte v bezpečí a my vám želáme veľa šťastia!