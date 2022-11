Muž sa vzdal sexu a masturbácie na 90 dní a hovorí, že to bolo najlepšie rozhodnutie v živote: Veda však tvrdí niečo iné

No Nut November je výzva, ktorej zmyslom je zdržať sa počas celého mesiaca november masturbácie, ale aj sexuálnych aktivít. Sila sociálnych sietí spôsobila, že muži aj ženy po svete sa podporujú v tom, aby dokázali vydržať, pretože to má mať blahodarné účinky na ich život a zdravie.

Jednoduchá definícia výzvy „No Nut November (NNN)“ znie: „Žiadna masturbácia, sex a nič, čo vyvolá ejakuláciu.“, píše Urban Dictionary, v ktorom sa tento pojem zakotvil v roku 2011, dodáva, že ide o celosvetovú výzvu, ktorá platí pre mužov aj pre ženy.

Na diskusných platformách sa tak už týždne pred novembrom tvoria podporné skupiny, v ktorých si ľudia vymieňajú názory, podporujú sa, či dokonca vyvracajú tvrdenia o tom, že je táto výzva prospešná pre zdravie človeka. IFL Science opisuje prípad muža, ktorý sa rozhodol zdržať od akýchkoľvek vyššie uvedených aktivít ešte omnoho skôr, než sa kalendár pretočil na 11. mesiac v roku.

Cíti oveľa viac energie

„Dnes je to 90. deň, čo držím výzvu bez sexu a masturbácie. Ani som netušil, že prešli už 3 mesiace, keďže som si to kontroloval raz za 1-2 týždne. Aj to bolo podľa mňa kľúčovým faktorom toho, že som vydržal tak dlho,“ načal jeden z diskutujúcich. Dlhodobú pauzu od pôžitkov sexuálneho typu opisuje ako najlepšie rozhodnutie v živote, keďže mu to pomohlo vo viacerých oblastiach života.

„Možno je to len placebo efekt, ale od začiatku som sa cítil lepšie. Mal som vyššiu výkonnosť v posilňovni, zlepšili sa mi konverzačné vlastnosti, mal som omnoho viac energie,“ dodal na Reddite.

Tento muž, ku ktorému sa v diskusných skupinách pridalo veľa ďalších, verí, že mu abstinencia pomohla. Je to však vedecky dokázané?

Hlavnú úlohu hrá testosterón

Podľa vedeckých dôkazov nie je totiž možné potvrdiť, či má abstinencia od masturbácie a sexu naozaj pozitívne účinky na zdravie človeka. Austrálsky inštitút mužského zdravia predstavil v roku 2020 štúdiu, ktorá rieši, či je pauza od masturbácie prospešná alebo ani nie. Výsledok znie, že dôkazy o pozitívnom účinku sú slabé, mnohokrát až nulové.

Jedným z tvrdení je, že ak prestanete masturbovať, zvýši sa vám hladina testosterónu. Ako však poukazuje výskum, táto myšlienka je založená na malej a neúplnej štúdii, ktorá zistila, že hladiny testosterónu u mužov sa síce zvýšili po siedmich dňoch abstinencie od sexu alebo masturbácie, no následná štúdia zistila, že testosterón sa zvýšil aj s masturbáciou.

Niektorí tvrdili, že zdržiavanie sa masturbácie a sexuálnej aktivity prináša vyššiu úroveň energie. Štúdia, ktorá hodnotila vplyv masturbácie a sexu v noci pred atletickými testami však zistila, že medzi tými, ktorí masturbovali, mali sex, alebo sa zdržali oboch, nebol významný rozdiel vo výkone pri fyzickom cvičení.

Ak máte problém, treba vyhľadať odbornú pomoc

V skutočnosti sú oveľa hmatateľnejšie pozitívne účinky. Jedna zo štúdií ukázala, že vyvrcholenie minimálne 21-krát za mesiac môže znížiť riziko vzniku rakoviny prostaty až o tretinu. Ďalšia štúdia zistila, že masturbácia a sex zvyšujú sérotonín a sú dobrým spôsobom, ako lepšie zaspať.

Lekársky teda nie je potvrdené, že pauza od masturbácie či sexu vám zlepší život. Ak však máte pocit, že ste závislí na sexe alebo masturbácii, najlepším riešením by podľa vedcov bolo navštíviť lekára, nie diskusné skupiny.