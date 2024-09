Muž prišiel vykradnúť banku, chcel len 1 dolár: Dostal ho a bol odsúdený, k tomuto činu ho prinútil veľmi smutný dôvod

Život niekedy ľudí núti k skutočne zúfalým riešeniam. A to je príbeh aj tohto muža, ktorý vymyslel priam šialený plán, pretože iné východisko zo svojej náročnej situácie nevidel. Reč je o istom Američanovi menom James Verone, ktorý sa rozhodol vykradnúť banku. No netúžil po obrovských peniazoch, žiadal len jeden dolár. Keď sa dozviete prečo, jeho konanie pochopíte.

Istý 59-ročný James zo Severnej Karolíny vošiel 9. júna 2011 do banky, zamestnancovi pri priehradke podal lístok s textom, v ktorom stálo, že ide o bankovú lúpež, žiadal len jeden jediný dolár a následne si sadol do rohu na stoličku a čakal na políciu, opísal The Guardian skutočne netradičnú lúpež. Bez zbraní, bez kriku a bez toho, aby lupič pripravil banku o obrovské peniaze.

James Verone left his home in Gastonia, North Carolina (USA) and did something brilliant.

He went to a nearby bank, waiting for his turn, and handed the bank employee a note that read:

“It’s a robbery, please give me a dollar.”

James handed over this note and sat down to wait… pic.twitter.com/6IznV5yaNW

— VisionaryVoid (@VisionaryVoid) May 22, 2024