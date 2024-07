Muž pašoval v nohaviciach viac ako 100 živých hadov: Boli skryté vo vreckách prelepených lepiacou páskou

Muž sa snažil prepašovať viac ako 100 živých hadov – v nohaviciach. Pri tomto pokuse ho pristihli čínske úrady. Podľa čínskej colnej správy ho zadržali na hranici pri meste Šen-čeb na juhu krajiny, píše RTVS.

Zadržali 104 plazov, medzi ktorými sa nachádzali napríklad korálovky sedlaté alebo užovky červené. Tieto pritom patria medzi druhy, ktoré nemajú svoj pôvod v krajine.

„Pri bližšej obhliadke colníci zistili, že vrecká nohavíc, ktoré mal dotyčný na sebe, boli prelepené lepiacou páskou a skrývalo sa v nich šesť plátenných vriec. Keď ich pracovníci otvorili, objavili vo vnútri živé hady všetkých druhov, veľkostí i farieb,“ napísala colná správa.

Ako upozorňuje The Guardian, Čína je jedným z najväčších svetových centier obchodovania so zvieratami. V posledných rokoch však proti tomuto konaniu úrady razantne konajú. Zákony o biologickej bezpečnosti a kontrole chorôb v krajine zakazujú ľuďom privážať nepôvodné druhy bez povolenia.

