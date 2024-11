Muž našiel neuveriteľný poklad: Pri rekonštrukcii domu natrafil na debnu s 30 kilogramami zlatých mincí

Pri prerábaní domu ľudia neraz natrafia na rôzne zaujímavosti, väčšinou rodinné dedičstvá, ktoré vyvolajú vlnu nostalgie. Tento muž mal ale šťastie, aké sa len tak nevidí. Namiesto starých fotografií či šiat našiel debnu plnú zlatých mincí.

Ako s odkazom na web Heute informuje Nova.cz, inštalatér pri prerábaní vily vo Viedni zažil na vlastnej koži rozprávku. Všimol si, že cez podlahu vedie do pivnice lano. Ukázalo sa, že na jeho konci sa ukrýva kovová debna s pokladom, obsahovala 30 kilogramov zlatých mincí, píše Bild. Hodnota nálezu sa podľa odhadov môže vyšplhať až k sume 2,3 milióna eur.

Majitelia o ničom netušili

Len deň predtým si lano všimol iný pracovník, no ďalej sa ním nezaoberal. Ukázalo sa, že to bola obrovská chyba, ktorú zrejme bude ľutovať do konca života. Ďalší z mužov, ktorý vo vile pracoval, sa vyjadril, že prerába domy už veľa rokov, no niečo takéto ešte nevidel. Priznal, že občas sa podarí nájsť nejakú mincu, no toto je naozaj poklad nevídaných rozmerov.

Momentálne nie je isté, aké nálezné inštalatér dostane, no mohol by sa z neho stať milionár. Podľa rakúskych zákonov mu môže patriť až polovica hodnoty pokladu. Nemálo peňazí si na účet môže pripísať aj majiteľ nehnuteľnosti. Majitelia vily o poklade, ktorý sa v ich dome ukrýval, nemali ani poňatia. Podľa Heute sa predpokladá, že ho tam niekto ukryl zrejme ešte pred druhou svetovou vojnou.