Muž mal v tele samopivovar a bol stále opitý. Lekári použili fekálnu transplantáciu a vyliečili ho

Síce nepil alkohol, no aj tak býval opitý. 47-ročný muž z Belgicka prišiel do nemocnice s tým, že od obdobia, keď doužíval antibiotiká, prežíva nevysvetliteľné stavy opitosti. Pacient tvrdil lekárom, že nič nepil, no aj tak mu v krvi namerali až 17-násobok toho, čo sa pokladá za normálnu hladinu etanolu v krvi.

Tento mimoriadny stav sa nazýva Auto-brewery syndrome, čiže “syndróm samopivovaru”. Telo si jednoducho samé produkuje alkohol, ktorým sa opije.

Antibiotiká narušili rovnováhu

Syndróm je spôsobovaný mikrorganizmami, zvyčajne kvasinkami sídliacimi v čreve, ktoré fermentujú zvyčajne cukry na alkohol, uvádza portál Science Alert. Pravdou je, že aj bežný človek má tieto mikroorganizmy vo svojom čreve, avšak telo drží ich populáciu pod kontrolou. Niekedy však, napríklad užitím antibiotík, môže dôjsť k nerovnováhe.

Prípad Belgičana opísali lekári v odbornej štúdii uverejnenej v časopise Annals of Internal Medicine. Lekári po stanovení diagnózy začali liečbu orálnymi antimykotikami a nariadili nízkosacharidovú diétu. Liečba zabrala iba trochu a ani zvýšené dávky orálnych antimykotík nemali dostatočný účinok. Pacient sa cítil stále opitý a jeho manželka tvrdila, že v dychu mu cíti alkohol.

Transplantácia stolice

Po tom, čo bol muž sankcionovaný políciou za jazdu pod vplyvom alkoholu, pristál na navrhovanú experimentálnu liečbu, ktorá zahrňovala transplantáciu stolice.

Táto transplantácia, pri ktorej sa odoberú fekálie od darcu a vložia do čreva pacienta, sa v poslednej dobe využíva čoraz častejšie pri rôznych typoch ochorenia mikroflóry v čreve.

Vzorku darovala jeho 22-ročná dcéra a transplantácia sa podarila. Muž aj po takmer troch rokoch nemá príznaky syndrómu a hladina etanolu v krvi sa vrátila do normálu. Dokonca dostal naspäť vodičský preukaz.

Hladina etanolu v krvi sa u neho zvýši iba vtedy, keď alkohol pije, rovnako ako u ostatných ľudí a následne sa vráti do normálu.

Lekári na základe tohto odporúčajú ostatným pacientom s touto diagnózou, aby zvážili fekálnu transplantáciu, najmä ak zlyhala tradičná terapia.