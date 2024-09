Muž kráča už od roku 1998: Pešo chce prejsť okolo sveta, Rusko mu vstup zakázalo, na tejto hranici ho zatkla polícia

Cesta okolo sveta znie pre mnohých ako sci-fi. Pre Karla Bushbyho je to ale realita. A aby toho nebolo málo, celú trasu ide len po vlastných nohách. Na ceste je už od roku 1998.

Skončil v putách

Ako informuje LADbible, Karl Bushby sa v roku 1998 pustil do neuveriteľného dobrodružstva. Rozhodol sa, že pešo prejde okolo sveta. Svoju cestu začal v Chile, v Punta Arenas, len s 500 dolármi vo vrecku (menej ako 450 eur). Pôvodne mal v pláne cestu dokončiť za 12 rokov. Napokon sa to poriadne predĺžilo a musel prekonať množstvo nečakaných prekážok.

Karl si stanovil jasné pravidlo – všade sa musí dostať len pešo, nesmie použiť žiaden dopravný prostriedok. To ale predstavuje vážny problém pri prechode cez niektoré krajiny. Musel napríklad vyriešiť otázku, ako sa dostane cez Beringov prieliv. Navyše, v Paname ho po prekročení hranice zatkla polícia. V Rusku bojoval s problémami týkajúcimi sa víz. Napokon sa tu zdržal 11 rokov a na 5 rokov dostal zákaz sa sem vrátiť.

Takýmto prekážkam čelil

Jednou z najväčších prekážok bol Lamanšský prieliv. Mohol by sa ho pokúsiť preplávať, no studené búrlivé vody môžu byť nebezpečné. Ďalšou možnosťou je prejsť cez tunel, kde však 24 hodín denne premávajú vlaky. Možnosťou je tiež prejsť cez tunel, ktorý používa údržba a využíva sa pri prípadnej evakuácii ľudí. To je ale za bežných okolností zakázané, Karl tak musel získať špeciálne povolenie.

Na webe Westboundhorizons si môžete pozrieť, aká bola Karlova cesta doteraz a ako pokračuje. Posledná aktualizácia pribudla v júni tohto roka. S azerbajdžanskou vládou sa v tom čase dohodol na tom, že podporí jeho prechod cez Kaspické more. Sprevádzať ho mali aj skúsení azerbajdžanskí plavci.