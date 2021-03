Každý deň sa prichádza o tovar za 10 miliárd. Čo sa stalo v Suezskom prieplave, a prečo tam môže byť skrížená loď ešte dlho?

Suezský prieplav je momentálne témou číslo jeden v lodnej preprave. Táto významná dopravná cesta je už niekoľko dní blokovaná loďou a je tak úplne nepriechodný. Aj keď sa nám to môže zdať ďaleko, tento problém môže ovplyvniť aj naše peňaženky.

Nakreslil penis, potom uviazli

Superveľká nákladná loď Ever Given, ktorá má dĺžku až 400 metrov (Eiffelova veža má 324 metrov) sa chystala 23. marca preplávať Suezský prieplav. Už predtým vzbudila mierny rozruch a kontroverziu, keď jej kapitán nakreslil svojimi nezvyčajnými manévrami obrazec, ktorý pripomínal mužský penis so semenníkmi. Akoby týmto manévrom ukázal svetu, čo ho čaká…

Pravdou je, že lode pred Suezským kanálom často manévrujú a čakajú, kým ním budú môcť prejsť. Toto “dielo” tak mohla byť náhoda. Skutočnosťou však je, že podobné obrazce robia aj piloti lietadiel, či kapitáni lodí.

Loď Ever Given napokon dostala povolenie a vošla do Suezského prieplavu. Poveternostné podmienky však neboli ideálne a podpísali sa pod to, čo sa s loďou stalo. Po 45 minútach plavby cez prieplav sa loď zasekla a po celej šírke ho zablokovala.

Vietor pohol loďou

Problémom kontajnerových lodí, ako píše Denník N, je to, že sú vysoké. To zvyšuje bočnú plochu a silný vietor tak dokáže aj loďou s výtlakom 220-tisíc ton, akou je aj Ever Given, pohnúť. A presne toto sa aj stalo. Silný vietor sprevádzaný piesočnou búrkou narážal na loď a tá sa stočila.

Problémom bola aj málopočetná posádka. Na takejto obrovskej lodi bolo iba 25 ľudí. Je možné, že ak by loď obsluhovalo viacero skúsených ľudí, nemusela by uviaznuť.

Kanál navyše nemá všade rovnako hlboké dno. Niektoré časti majú 25 metrov, no potom sa rýchlo zmenia na 11 metrov. Menšie lode s tým problém mať nemusia, no v prípade Ever Given, ktorá má ponor 15,7 metra je to iné. Stačí niekoľko desiatok metrov veľké vychýlenie a môže nastať problém.

Upchatie Suezského prieplavu pocítime aj my

Suezský prieplav je významnou spojnicou medzi Áziou a Európou. Pred jeho vybudovaním museli lode oboplávať celú Afriku, teraz stačí prejsť cez prieplav nachádzajú sa v Červenom mori. Premávka je tu pomerne hustá a podľa Lloyd’s List čaká pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán viac ako 160 lodí.

“Teraz dostávame správy o tom, že prepravné spoločnosti začínajú odkláňať svoje plavidlá k južnému cípu Afriky, čiže k Mysu dobrej nádeje, čo znamená predĺženie cesty o približne 12 dní,” povedal Guy Platten, generálny tajomník Medzinárodnej komory lodnej prepravy, uviedla SITA.

Upchatie prieplavu spôsobuje čiastočné spomalenie ekonomiky. SITA pripomína, že loď bráni preprave tovarov za 9,6 miliardy dolárov denne. Podľa údajov časopisu Lloyd’s List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, sa cez prieplav denne prepraví tovar za zhruba 5,1 miliardy dolárov smerom na západ a za 4,5 miliardy dolárov smerom na východ.

Meškanie tovarov do Európy a predĺženie trasy sa odrazí na ich vyšších cenách, ktoré budú znášať spotrebitelia. TASR píše, že zátarasa už zasiahla svetové trhy s ropou – jej ceny vzrástli v stredu zhruba o šesť percent a incident bude mať podľa odborníkov dopad na jej dodávky. Z toho dôvodu sa dá očakávať, že sa zmení aj jej cena, čo sa odrazí na našich peňaženkách.

Obnovenie prepravy je v nedohľadne

Ak by sa problém vyriešil v priebehu pár dní, nemuselo by to predstavovať v globálnom hľadisku veľký problém. Vyzerá to však skôr na týždne.

“Sme odhodlaní naďalej tvrdo pracovať na čo najskoršom vyriešení tejto situácie. Radi by sme sa ospravedlnili všetkým stranám postihnutým touto nehodou, vrátane lodí cestujúcich a plánujúcich cestu cez Suezský prieplav,” napísala japonská spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, ktorej loď patrí, uvádza TASR.

Vyprostenie lode je extrémne náročné. Ever Given patrí medzi najväčšie lode na svete a manévrovať s ňou je mimoriadne zložité.

“Nikdy predtým sme nič podobné nevideli,” povedal výskumník v oblasti lodnej dopravy Randžith Radža z firmy Refinitiv, ktorá sa zaoberá aj medzinárodnými finančnými údajmi. “Táto zápcha bude pravdepodobne trvať niekoľko dní alebo týždňov, kým sa vyrieši. A bude mať lavínový efekt na ďalšie konvoje lodí,” dodal.

Loď sa teraz snažia otočiť remorkérmi a vykopať pomocou strojov. To sa môže, no nemusí podariť. Bude potom potrebné loď odľahčiť vyložením nákladu, odčerpať vodu a znížiť tak jej zaťaženie. To bude trvať týždne. Jedinou dobrou správou zatiaľ je, že loď nie je poškodená a nehrozia napríklad problémy úniku paliva.