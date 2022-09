Mŕtve embryo sa súdi s doktorom, ktorý vykonal potrat. V USA riešia ďalší bizarný prípad

Svet je už pravdepodobne zvyknutý, že americké súdy riešia niekedy naozaj bizarné prípady, zatiaľ čo samotné rozsudky sú neraz ešte bizarnejšie. Ten, o ktorom píše portál Unilad, je presne z tohto súdka. Nikdy nenarodené embryo sa totiž súdi so svojim lekárom.

Pred štyrmi rokmi sa nemenová žena z Arizony rozhodla pre predčasné ukončenie svojho tehotenstva, keďže otehotnela pravdepodobne náhodne, dieťa nechcela a taktiež mala panický strach pôrodov. V tej dobe boli Spojené štáty americké ešte modernou krajinou a potraty tak neboli zakázané.

Slovná hračka

Zákony však vyžadovali, aby bola pacientka oboznámená ohľadom rizík spojených s týmto zákrokom a aby jej bola ponúknutá pomoc v prípade, ak by sa nakoniec rozhodla v tehotenstve pokračovať. Žena potrebné dokumenty podpísala a na druhý deň podstúpila v nemocnici vo Phoenixe interrupciu. Tá prebehla bez akýchkoľvek komplikácii.

Dva roky po zákroku sa ale o slovo prihlásil jej bývalý manžel a pravdepodobný otec plodu. Buď sa v ňom ozvalo svedomie alebo len vidina rýchlych peňazí, no v mene nenarodeného embrya podal žalobu na lekárov a nemocnicu, kde bol potrat vykonaný. Plod sa dokonca v oficiálnych súdnych dokumentoch spomína ako „Baby“, čo slúži ako krstné meno, a za tým je napísané priezvisko otca.

Personál obviňuje z toho, že nikdy nezískal informovaný súhlas od jeho exmanželky, čím sa mal dopustiť nezákonného konania, spôsobiť smrť jeho potencionálneho dieťaťa a porušiť jeho právo byť rodičom. Nemocnica sa však bránia hovorí, že všetko prebehlo v súlade so zákonom.

Právnik muža sa však chytil slovnej hračky a tvrdí, že v dokumentoch, ktoré matka podpísala, sa o embryu nehovorí ako o „nenarodenom dieťati“, ako to káže zákon, ale spomína sa tam iný ekvivalent. To údajne mohlo matku zmiasť, čo samozrejme nedáva absolútne žiadny zmysel, keďže veľmi dobre vedela, prečo ide do nemocnice.

Ak by nahnevaný otec tento súd vyhral, mohol by vzniknúť nebezpečný precedens a lekári po celej krajine by čelili podobným žalobám. Nehovoriac o tom, že by išlo o historicky prvý prípad, kedy nenarodené dieťa vyhralo súdny spor.